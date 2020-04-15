Korona salgınında çocukların ruh sağlığını nasıl korumalıyız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona salgınında çocukların ruh sağlığını nasıl korumalıyız - Son Dakika

Korona salgınında çocukların ruh sağlığını nasıl korumalıyız

6 saat önce

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.

Korona salgınında çocukların ruh sağlığını nasıl korumalıyız, System.String[]

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük, korona virüs salgınının çocuklar üzerindeki ruhsal etkilerine dikkat çekerek, "Çocuğumuzun ruh sağlığını korumak istiyorsak öncelikli olarak kendi ruh sağlığımızı korumalıyız" dedi.


Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük, yaptığı açıklamada, öncelikle ebeveynler olarak sakin olunması gerektiğini belirterek, " Çocuklarla bu konuyu konuşurken net, kısa cümleler kullanılmalı, abartılı ifadelerden kaçınmalı ve asla yalan söylememeliyiz. Özellikle küçük yaştaki çocuklar göremedikleri, dokunamadıkları virüs, mikrop gibi kavramları anlamakta güçlük çekebilirler. Onlara, gözlerimizle virüsleri göremeyeceğimizi söyleyebiliriz ve resimlerle korona virüsü anlatabilir ya da oyunların içine katabiliriz. Temiz ve kirli kavramları üzerinden el yıkama, ellerimizi ağzımıza götürmeme, maske takma ve sosyal mesafe gibi dikkat edilmesi gereken kurallar yine oyunlarla ve resimlerle anlatılabilir. Aynı zamanda küçük çocuklar neden dışarıya çıkamadıklarını, parka gidemediklerini öğrenmek isteyebilirler, bunu yine yaş grubuna uygun bir dille, benzetmeler yaparak anlatmak gerekir, mesela parklar hasta olmuş, parklar iyileşince gideceğiz diyebiliriz. Büyük çocuklarda dünya haritasını açarak ilk hastalığın ortaya çıktığı Çin'den hastalığın nasıl yayıldığı anlatılabilinir, virüs kavramını internetten yaşına uygun görseller ile anlatabiliriz. Ergenlerde ise doğrudan konuşmak yerinde olacaktır, zaten gözlemlediğim kadarıyla erişkinler kadar pandemiyi, etken olan virüsü internetten ve televizyonlardan takip ediyorlar. Büyük yaştaki çocuk ve ergenlere ise uygulamalı olarak hijyen kuralları öğretilebilinir, ayrıca yine kamu spotları ve eğitici videolardan destek alınabilinir" dedi.


Anne ve babaların evin içinde kendini kontrol altına alması, evde panik ortamı oluşturacak davranışlardan kaçınması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Kütük, şunları kaydetti:


"Bunu sağlayacak en önemli basamaklardan biri öncelikle ebeveynler olarak korona virüs hakkında özellikle Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu doğru bilgileri takip etmeli, internetteki spekülatif haberlere, felaket senaryolarına inanmamalıyız. Yani çocuğumuzun ruh sağlığını korumak istiyorsak öncelikli olarak kendi ruh sağlığımızı korumalıyız. Çocuğumuzla korona virüs ve alınması gereken tedbirleri konuştuktan sonra çocuğumuzun ev içerisinde güvende olduğunu hissettirmeli, sevdiklerine zarar gelmesi veya onları kaybetme kaygı ve korkularını anlamaya çalışmalıyız"


Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük, bu dönemi çocuklarla birlikte ruhsal açıdan nasıl sağlıklı bir şekilde atlatılabilineceği konusunda şu tavsiyelerde bulundu:


"Çocuklara pandemi süresince günlük rutin bir hayat çerçevesi oluşturulmalıdır. Yani sabah kalkış saati, yemek saatleri, ders ve oyun saatleri esnek bile olsa programlanmalı.


Bu dönemde çocuk ve ergenler derslerini televizyon ve bilgisayar üzerinden yaptıkları için teknoloji kullanım saatlerine dikkat edilmeli.


Özellikle küçük çocuklarla evde etkinlik yapmak bu dönem ruh sağlığını korumak için çok önemli, resim yapmak, oyun oynamak, dans etmek, kitap okumak, pasta yapmak çocuklarımızda görülebilecek davranış değişikliklerini büyük ölçüde azaltacaktır.


Çocuklarla her akşam beraber yemek yemek, masa başı sohbetleri düzenlemek, beraber yemek yapmak, kutu oyunları, sessiz film, isim şehir, yapboz ve benzeri etkinlikler yapmak, film izlemek ve ailece egzersiz yapmak, ev işlerinde onlara da görevler vermek hem bize hem onlara ruhsal açıdan iyi gelecektir.


Çocuk ve ergenler bu dönemde hem sevdiklerinden hem de arkadaşlarından uzak kalıyor, bu durum onları mutsuz ediyor, o yüzden yüz yüze görüşme imkanının olmadığı bu günlerde gün içerisinde bir saat belirlenerek yakın akrabalar, arkadaşlar ve öğretmenleriyle cep telefonu yolu ile görüntülü görüşmeleri onlara çok olumlu yansıyacaktır.


Bu dönem kardeş kavgaları da artabilir, normal karşılanmalı. Evdeki ceza ödül sistemini bu dönem için yeniden şekillendirmeli, çocukların bu dönemden ikincil kazançlar sağlaması engellenmelidir.


Bu dönem maalesef televizyon kanallarında ve sosyal medyada korkutucu bilgiler, yalan haberler sıkça yer almakta, çocuklarımızı ve bence kendimizi de olabildiğince bu tür haber ve programlardan uzak tutmalıyız. - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:22 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz" Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:12:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona salgınında çocukların ruh sağlığını nasıl korumalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]