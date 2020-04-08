Korona salgınını umursamayan İsveç'te hayat olağan akışında - Son Dakika

Bugüne dek 7 bin 693 korona virüs vaka görülmesine karşın salgına karşı herhangi bir önlemin alınmadığı İsveç'te hayal normal akışında devam ediyor.



Çin'den dünyaya yayılan korona virüs salgını caka ve can kaybı sayıları artıyor. Asya'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan ABD'ye korona virüs salgınında ülkeler önlemlerini arttırırken, İsveç'te önlem alınmaması eleştirilere neden oldu. Dünya genelinde 1 milyondan fazla korona virüs vakası ve 83 binden fazla kişinin de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen İsveç'te hayat olağan akışında sürüyor. Avrupa ülkeleri tarafından da eleştiri oklarının hedefi haline gelen İsveç'te halk sokaklarda dolaşmaya, alışveriş yapmaya devam ediyor. Alışveriş merkezleri, kafe ve restoranların da açık olduğu ülkede, vatandaşların sosyal mesafeye de dikkat etmemesi dikkat çekti. Okullar ve kreşlerin de açık olduğu ülkede yalnızca risk grubunda olanlar ve 65 yaş ve üzerindekilere evde kalmaları tavsiyesi yapılıyor. Tavsiyeye uymayanlar için herhangi bir para cezası ve yaptırım ise bulunmuyor.



İsveç'te bugüne kadar 591 kişi korona virüs sonucu hayatını kaybederken, 7 bin 693 korona virüs vakası tespit edildi.



Belarus da İsveç'ten farklı değil



Korona virüs salgınında küresel bir mücadele yürütülürken, Belarus da İsveç gibi korona karşı hayatı normal akışında sürdürüyor. Salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çeken Belarus'ta şu ana kadar bin 66 vaka tespit edildi. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, korona virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı. Lukaşenko, koronaya rağmen hokey maçına çıkmıştı. - STOCKHOLM