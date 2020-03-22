Korona şarkısıyla sosyal medyada gündem olan Doğanay Tüzüngüç anlattı: 25 dakikada yazdım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Korona şarkısıyla sosyal medyada gündem olan Doğanay Tüzüngüç anlattı: 25 dakikada yazdım - Son Dakika Magazin

Korona şarkısıyla sosyal medyada gündem olan Doğanay Tüzüngüç anlattı: 25 dakikada yazdım

6 saat önce

"SÖZLERİ YAZMAK 25 DAKİKAMI ALMADI"Müzisyen Doğanay Tüzüngüç, 'evden çıkmayın' çağrısına uyarak günlerdir annesiyle birlikte evinde bekliyor.

Korona şarkısıyla sosyal medyada gündem olan Doğanay Tüzüngüç anlattı: 25 dakikada yazdım, System.String[]

"SÖZLERİ YAZMAK 25 DAKİKAMI ALMADI"


Müzisyen Doğanay Tüzüngüç, 'evden çıkmayın' çağrısına uyarak günlerdir annesiyle birlikte evinde bekliyor. Doğanay Tüzüngüç, Kübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını koronavirüse yorumladı. Doğanay Tüzüngüç, şarkısında koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere de dikkat çekti. Tüzüngüç'ün şarkıyı sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Binlerce kişi tarafından paylaşılan 'korona' şarkısına, Doğanay Tüzüngüç'ün takipçilerinden son derece eğlenceli alternatif klipler de geldi.


Şarkıyı çektiği köşesinden soruları yanıtlayan Tüzüngüç, "Dürüst olmak zorundayım, hiçbir plan-program, şunu yapayım, bunu yapayım gibi bir şey olmadı. Evime şarkının orijinali olan 'Havana'yı söylerken, birden 'korona' çıktı. O kadar korona ile iç içeyiz ki, o kadar uyuyor ki birbirine. Sonra tam neresi olduğunu bilmediğim birkaç söz de hemen ardından aktı ve oturdum, her zaman bütün şarkı sözlerimi yazdığım defterime bu sözleri karalamaya başladım. Size samimiyetimle söyleyeceğim, 25 dakikamı almadı bunu yazmak. Planlamadan, etmeden şarkının mezurlarına uydurdum, mikrofonumu açtım ve okudum. Birkaç grubumla paylaştım" dedi.


"OTURDUM, HEPİMİZE DERSLER VERDİM"


Özellikle sosyal medyada edindiği bilgileri şarkıya adapte ettiğini ifade eden Tüzüngüç, "Evimizdeyiz, ne yapacağız ki? Gündemle ilgili bir müzik yapmak daha mantıklı geldi. Aslında mantıklı da değil, dedim ya aktı. O an öyle olması gerekti ve oldu. Hiçbir şeyi planlamadım. Belirttiğim gibi, sosyal medya o kadar elimizde ki her yerden haberler, acılar geliyor. Hepimiz bilgi patlaması yaşıyoruz. Her taraftan gelen bir sürü bilgi var. Bu bilgiler zaten kafamda o yüzden oturdum, hepimize dersler verdim. İnsanlar "En basit temel bilgi olan el yıkamaya kadar vardı iş' oldular. O yüzden bu bilgiler zaten bize sosyal medyadan akıtılmışken, ben de bunları alıp şarkıya adapte ettim. Şunların hepsini 25 dakikada karaladım ve bu çıktı. Güzel oldu herhalde" şeklinde konuştu.


ÇOK İYİ TEPKİLER ALDIM


Takipçilerinden çok iyi geri dönüşler aldığını dile getiren Tüzüngüç, şarkının bir bölümünde geçen 'Hoş geldin korona' ifadesi ile ilgili ise şunları söyledi:


"Aslına bakarsanız, içimin bir yerinde de bir şey var, 'Birileri orada ölüyor, sen burada şarkı yapıyorsun' diyenler olur mu dedim. Ben rastlamadım, diyen de olabilir ama şunu da söylemek istiyorum, ateş düştüğü yeri yakıyor. Dünyada kötü bir şeyin olmadığı bir dakika yok. Her olan kötü şey için biz mesleklerimizden, işlerimizden, kahkahalarımızdan vazgeçemeyiz. O yüzden bunlara olsa da kulak asmazdım ama olmaması da enteresan geldi. Velhasıl çok iyi tepkiler aldım, bir tane kötü yorum okumadım. Bir tanesi sadece demiş ki 'Hoş geldin korona denir mi? İnsanlar ölüyor'. Evet denmez ama geldin de insanlara temizliği öğrettin, bize dersler verdin diyorum. Bu bağlamda hiç alakası olmayan insanlar bile bir şeyleri sorgulamaya başladı. 'Bu dünyanın canını mı okuduk biz acaba ya, ne oldu da bizim başımıza bu geldi?' demeye başladı insanlar. O yüzden insanlarda bu ampulü yaktığı için, birazcık aslında hoş geldi."


ŞARKI İLE ELLERİNİ YIKARKEN KLİP ATANLAR OLUYOR


Ellerini yıkayıp kendisine klip gönderen insanlar olduğunu söyleyen Doğanay Tüzüngüç, "Bu bağlamda farkındalık demeyeyim de olayı belki biraz korkunç halden çıkarıp sevimli bir hale getirip, belki böyle pembe pamuğa sarıp sunabildim diye düşünüyorum. Ama genel olarak şarkının farkındalık yarattığı konusuna katılmıyorum. İnsanlar zaten farkına vardılar pek çok şeyin. Şarkıya pek çok eğlenceli klip çekip yollayanlar oluyor hatta bir takipçim de demiş ki, herkesin evinde bol bol vakti var. İnsanlar klipler çeksin, bir montaj yapalım, yarışma yapalım gibi şeyler. Onu da yapmayı düşünüyorum. Tepkiler çok güzel. İnsanlar şarkıyı da beni de sevdiler. Beni tanımamalarına rağmen, kişiliğim hakkında çıkarımlar yaptıracak kadar çok beğenilmiş şarkı. Ben bu şarkı bu kadar niye patladı onu bilmiyorum ama herkesin ne kadar beğendiğine inanmakta zorlanıyorum. Sözleri de isteyenler oluyor" ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda ise Tüzüngüç, sağlık çalışanlarına da destek mesajı vererek, "Ben buradan samimiyetimle bütün sağlık çalışmalarının önünde saygıyla eğiliyorum. Ben 9'u beklemiyorum, onları şu anda alkışlıyorum. Lütfen ihtiyaçları olan her ne varsa da bir an önce verilsin" dedi.


DHA-Genel - Türkiye- İstanbul - 2020-03-21 17: 12: 28

Havana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:26 

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