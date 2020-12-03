Korona savaşçıları Gemlik sokaklarında - Son Dakika

Korona savaşçıları Gemlik sokaklarında

03.12.2020 15:16
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Gemlik Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadele için hazırlanan özel araç ile hem halkı bilglendiriyor, hem de dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gemlik Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadele için hazırlanan özel araç ile hem halkı bilglendiriyor, hem de dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son dönemde büyük bir artış gösteren koronavirüs vak'alarına karşı mücadelesini sürdüren belediye, çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye envanterinde bulunan bir araç Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özel olarak hazırlanarak "koronavirüsle mücadele aracı" haline getirildi. Deposunda dezenkte işlemi için gereken araç gereçler ile sağlığa zararlı olmayan kimyasal maddeleri barındıran araca bir de anons sistemi takıldı. Araç semt pazarlarının kurulduğu günler başta olmak üzere insan yoğunluğunun arttığı noktalarda turluyor. Ayrıca özel kıyafetler giymiş görevliler Gemliklileri koronavirüse karşı uyarırken korunma yöntemleri hakkında bilgilendirici anonslar yapıyorlar. Ayrıca ekipler, dezenfekte yapılacak apartman ve işletmeler gibi ortak kullanım alanlarına da aynı araçla hızla müdahalede bulunuyor.

Çalışmalara katılan Gemlik Belediyesi Sağlık işleri Müdürü Veteriner Hekim Dr. Hakan Uğur, koronavirüse karşı önemli bir farkındalık oluşturduklarını belirterek, "içinde bulunduğumuz pandemi döneminde hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Tedbirli olmaya devam edeceğiz. Virüsü kimin taşıdığını bilemeyiz ancak önlemlere uyduğumuz sürece hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyabiliriz" dedi.

Gemlik Belediyesi'nin bir yıllık süreçte önemli çalışmalara imza attığını hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, "pandemiden ekonomik olarak etkilenen hemşerilerimize desteklerimiz ile başlayan çalışmalarımız ücretsiz maske dağıtımı, dezenfeksiyon çalışmaları, evden çıkması kısıtlanan hemşerilerimize sosyal destek gibi çeşitli alanlarda devam ediyor. İlk günden bu yana Gemlik Belediyesi olarak aralıksız çalışmaya devam ederken arkadaşlarımız da hemşerilerimizi de tedbirli ve dikkatli olmaya çağırıyor. Dünyadaki gelişmelerle de bu salgından önümüzdeki yıl kurtulacağımızı düşünüyoruz. Koronavirüs derdi tamamen ortadan kalkmadan tedbirlere uymaya ve bu hastalıkla mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Korona savaşçıları Gemlik sokaklarında

Koronavirüs, Kimyasal, Gemlik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona savaşçıları Gemlik sokaklarında - Son Dakika


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