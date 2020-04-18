Korona savaşçısı mikronsis aracı Tekkeköy'de - Son Dakika

Tekkeköy Belediyesi mikronsis dezenfeksiyon aracıyla korona virüse savaş açtı.



Tekkeköy Belediyesi'nin Karadeniz Bölgesi'nde tek olan 12 bin litrelik 7 gözlü mikronsis dezenfekte tankeri bugün hizmete girerek ilçede çalışma yürüttü. Mikron ölçeğinde püskürtme kapasitesiyle kısa zamanda daha fazla alanı dezenfekte etme kabiliyetine sahip olduğu öğrenilen tanker geçtiği yerlerde virüslerden eser bırakmadı. Tanker içerisine konulan dezenfekte solüsyonu cadde ve sokakları dezenfekte etti. Belediyenin temizlik ordusunda önemli bir yer tutacak olan aracın korona virüsü salgını sonrasında yaz sezonu için sivrisinek ve sinek mücadelesinde de kullanılabileceği belirtildi.



Tekkeköy Belediye başkanı Hasan Togar konuyla ilgili, "Korona virüsle mücadeleye her alanda devam ediyoruz. Bu aracımızda korona virüsle mücadelemizde en büyük silahımız oldu. bunun yanıda ilçede sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü sokakların boş olmasından dolayı dezenfekte çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sokaklarımız antibakteriyel sabunlu su ile ekiplerimiz tarafından yıkanıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.



Günün ilk saatlerinden itibaren ilçede maskesiz kimse kalmaması için de harekete geçen ekipler kapı kapı dolaşıp ailelere maske dağıtımı da yaptı. Açık olan fırın eczane gibi iş yerlerine de bu dağıtım gerçekleşti. Kısıtlama nedeniyle evde bulunan ailelerin ihtiyaçlarını da yerine getirdi. Ailelerin talebine göre ekmek ihtiyacı ekipler tarafından karşılandı. Sokakların boş olmasını da fırsata çeviren belediye cadde, sokak, bulvar ve kaldırımlarda da antibakteriyel sabunlu su ile dezenfekte çalışması yaptı. - SAMSUN