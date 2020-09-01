Korona sebebiyle Mini Kütüphaneler kaldırıldı - Son Dakika

Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada, " Valiliğimiz tarafından başlatılan 'Kırklareli Okuyor' projesi kapsamında şehir merkezinin belirli noktalarına kurulan Mini Kütüphanelerimiz bulaş riskinin azaltılması ve salgın tedbirleri sebebiyle pandemi süresince kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KIRKLARELİ

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