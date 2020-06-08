Korona sonrası garsonlara "yüz güldüren" bahşiş"

İSTANBUL - Korona sürecinde restoranların kapalı olmasından dolayı çalışamayan garsonlara normalleşme ile birlikte hayırsever iş adamları tarafından verilen yüksek bahşişler garsonlara duygusal anlar yaşatarak yüzlerini güldürdü.

İstanbul'da gün içerisinde farklı kafe ve restoranlara giden ve hayırsever hareketleri ile ön plana çıkan işadamları korona virüs sürecinde yaklaşık 2 ay çalışamayan ve normalleşme süreci ile yeniden görevlerine geri dönen garsonlara farklı tutarlarda bahşişler verdi. Yüksek tutarda bahşişleri gören garsonların zaman zaman duygusal anlar yaşadığı görüldü. İki isim son zamanlarda sıkıntılı günler geçiren kafe ve restoran çalışanlarını iyilik akımına dahil edip yüzlerini güldürdü. Amaçlarının başlatılan iyilik akımının örnek olması olduğunu belirten hayırsever iş adamları İbrahim Yılmaz ve Emirhan Özhan "Korona sürecinde çalışamayan garsonlara yardımcı olmaya çalıştık. İşsiz kalan insanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Bizim amacımız sadece iyilikleri teşvik etmek" açıklamasında bulundular.