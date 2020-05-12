Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil - Son Dakika

Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil

34 dakika önce

HAZİRAN ayından itibaren müşteri kabul etmeye hazırlanan Antalya'daki 5 yıldızlı oteller, koronavirüs önlemlerini hayata geçiriyor.

Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil, System.String[]

HAZİRAN ayından itibaren müşteri kabul etmeye hazırlanan Antalya'daki 5 yıldızlı oteller, koronavirüs önlemlerini hayata geçiriyor. Otel odalarında artık anahtar kullanılmayacak. Bütün elektronik işlemler müşterinin cep telefonuna yüklenen QR kodla yapılacak. Sahil ve havuzlardaki şezlonglar ile restoranda da sosyal mesafeye uygun düzenlemeler yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs pandemisindeki normalleşme süreci kapsamında, otellerin haziran ayından itibaren açılacağını duyurdu. Turizm sektörü, koronavirüs tedbirlerine uygun tatil modeline ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Sınırların açılması ve uçuşların yeniden başlamasıyla hem yerli hem yabancı turiste uygulanacak koronavirüs önlemli tatil uygulamalarıyla ilgili Antalya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Belek'teki 5 yıldızlı oteller tüm hazırlıklarını tamamladı.

DEZENFEKTAN TÜNELİ VE TERMAL KAMERA

Otelde hazırlanan senaryoya göre, bir müşterinin havalimanından otele gelişi ve tatil süreciyle ilgili uygulamalı test yapıldı. Havalimanına iniş yapan turist, dezenfektan işlemi yapılan araçlarla otele getiriliyor. Otel girişinde turistlerin ateşi ölçülüyor. Müşteri araçtan indikten sonra, araç ve bavulları yeniden dezenfekte ediliyor. Otelin ana giriş kapısında ise termal kamera ile ateşleri ölçülüyor ve ayrıca dezenfektan tüneline giriyor.

QR KODLA TEMASSIZ İŞLEM

?Resepsiyonda ise görevli ile turist arasında cam koruma kalkanı bulunuyor. Kırmızı renkli sosyal mesafe çizgisini geçmeyecek turist, resepsiyon görevlisiyle hiçbir temasta bulunmadan, cep telefonuna yüklenen QR kod ile otele giriş işlemlerini bilgisayar ekranındaki QR kodla eşleştirerek yapabiliyor. Ardından odasına çıkacak turistin kullandığı asansör girişlerinde de yine dezenfektan bulunuyor. Asansör içleri ise sosyal mesafeye göre en fazla dört kişi kullanılacak şekilde, ayak izleri işaretleriyle hazırlandı.

'ODALARDA ARTIK ANAHTAR YOK'

Odasına çıkan turist, kapıya hiç dokunmadan yine cep telefonundaki QR kodu okutunca kapı otomatik açılıyor. Oda içinde ise tüm elektronik düğmeleri ve klima QR kodla dokunmadan yönetiliyor. Odaya servis ve temizlik hizmeti istediğinde de cep telefonundaki butonlarla talebini elektronik ortamdan iletebiliyor. TV kumandaları tek kullanımlık paketler içinde. Yatak ve yastıklarda sıvı geçirmez tek kullanımlık alezler bulunuyor. Banyo ve odadaki diğer birçok eşya da yine tek kullanımlık paketler halinde sunuluyor.

'AÇIK BÜFE KONTROLLÜ DEVAM EDECEK'

Otellerde en çok tartışma konusu olan açık büfe restoranda ise açık büfe uygulaması devam edecek. Ancak müşteri eskiden olduğu gibi kaşık, kepçe veya maşa kullanarak yemeğini kendisi alamayacak. Restoran alanı da yine sosyal mesafe kurallarına uygun kırmızı uyarı çizgileriyle düzenlendi. Müşteri kırmızı çizgiyi geçmemek şartıyla, camekan koruması ardındaki otel görevlilerinden porsiyon halindeki yemeklerden istediğini söyleyecek. Eskiden 8 kişinin oturabildiği masa düzeni de 4 kişiye düşürüldü. Sahil ve havuz başındaki şezlonglar sosyal mesafe kurallarına uygun, aralarında en az 1'er metre olacak şekilde düzenleniyor.

'EN ÇOK TURİZM ETKİLENDİ'

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın da G-20 Zirvesi'nde konakladığı Calista Luxury Hotel'in Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu söyledi. Kızıldağ, alınacak önlemlerle ilgili hem ulusal hem de uluslararası tüm uygulamaları yakından takip ettiklerini ve ev ödevi gibi hazırlıklarını sürdürdüklerini anlattı. Kızıldağ, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın süreci çok iyi yönettiğini de belirterek, teşekkür etti.

'MAKSİMUM GÜVENLİK, MİNİMUM RİSK'

Kızıldağ, yeni dönem için gelecek misafir, personel ve iştirak sağlanan firmaların görevlilerinin otele girdiği andan çıkışına kadarki tüm süreçte herkesin sağlığını maksimum düzeyde korumak, riskleri de minimum düzeye indirecek bir senaryo hazırladıklarını kaydetti. Misafir kapıdan girdiğinde ateş ölçümü, dezenfektan işlemleri, termal kamera ve dezenfektan tüneli uygulamalarından geçeceğini belirten Kızıldağ, "Eğer sakıncalı bir durum olursa, ilk önlem odası, karantina odasına alınarak burada tıbbi personel müdahale edecek. Gerekiyorsa hastaneye sevki yapılacak" dedi.

'ANAHTARI ORTADAN KALDIRDIK'

Bütün sosyal mesafe ve dezenfektan kurallarına uygun içeri alınan misafirin 'check-in' işlemlerini resepsiyonda temassız QR kod ile yapabileceğini belirten Kızıldağ, "Anahtarı ortadan kaldırdık ve tamamen dijital ortamda akıllı cep telefonlarına QR kodu yüklenerek oda kapılarını açıp, aydınlatma, klima sistemleri gibi bütün sistemleri kullanabilecekler. Bütün restoranlar, barlar, genel alanlarda sosyal mesafeyle ilgili bütün uyarılar yer alıyor. Kendilerine aydınlatıcı broşürler hazırladık. Televizyonlarındaki info kanalları ve otel içindeki diğer dijital platformlarda bunları yayınlıyoruz" diye konuştu.

AÇIK BÜFEDE SİSTEM DEĞİŞTİ

Hem misafirler, hem personel eğitimleri olduğunu da anlatan Kızıldağ, "Plajlar, havuz ve iskelede sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar hazırladık. Pavilyonlarımız zaten sosyal mesafeye çok uygun. Evet sezon açılıyor, hadi kapılarımızı açıyoruz dediğimizde yüzde 100'e yakın bir şekilde hazır olacağız. Açık büfe açık olacak, ama biz orada minimalist sistemde eskiden olduğu gibi kaşıkla, kepçeyle, maşayla girilen sistemler değil, porsiyonlar hazır olacak. Misafire yemeğini, personelimiz servis edecek. Burada da yine sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar oluşturuldu" dedi.

YÜZDE 50 KAPASİTEDE MÜŞTERİ ALINACAK

Türkiye'nin yeşil yıldızlı ilk oteli olduklarını da belirten Kızıldağ, sebze ve çamaşırların yıkanmasında önceden de ozon kullanıldığını, bütün hijyen kurallarının en üst düzeyde olduğunu kaydetti. Yeni dönemde daha da titiz olunacağını kaydeden Kızıldağ, "Zaten otel kapasitesi yüzde 50 oranında kullanılacak ve daha fazla olmayacak. Biz örneğin 1200 yatak kapasitemiz var, 600 yatak planlıyoruz. Otel dışındaki villalarımızda da aynı uygulamalar olacak. Ancak villalarımızda daha özel lüks hazırlıklar da yapılıyor. Bu sezon bunu tercih eden misafirlerin daha yoğun olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

YENİ DÖNEM KRİTERLERİ

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı yeni döneme ilişkin kriterlerden bazıları ise şöyle:

-Sosyal mesafede 1,5 metre kuralı var.

-Personelin pandemi eğitimi alması gerekiyor.

-Otellerde koronasız alanlar sertifikalandırılacak.

-Sertifikalar her ay tesislere asılacak.

-Her gelen yolcu test edilecek.

-Açık büfelerdeki sunum sistemi değişecek. Korumalı sistem olacak.

-Karekod olacak.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 08:06 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı         
08:32
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı         
07:47
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu         
07:45
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli         
04:26
Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme! Üç kent, yasaktan muaf tutuldu Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme! Üç kent, yasaktan muaf tutuldu         
03:14
Zonguldak'ta ilk defa pazartesi günü ölüm ve vaka artışı olmadı Zonguldak'ta ilk defa pazartesi günü ölüm ve vaka artışı olmadı         
00:38
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki         
00:34
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı         
00:27
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim         
00:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor         
00:06
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı         
00:05
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi         
00:01
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti         
23:59
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci         
23:53
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı         
23:38
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti         
23:34
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı         
23:31
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil         
23:22
Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı         
23:11
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum         
23:10
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur         
22:46
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere         
22:46
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı         
22:44
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi         
22:44
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı         
22:28
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek         
22:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor         
22:25
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti         
22:00
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı         
21:55
Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 08:40:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]