Korona sonrası Selimiye'de ilk cuma namazı - Son Dakika

Korona sonrası Selimiye'de ilk cuma namazı

Edirne'de, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerin ardından aylar sonra Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nde cuma namazı cemaat eşliğinde kılındı.

Korona sonrası Selimiye'de ilk cuma namazı, System.String[]

Edirne'de, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerin ardından aylar sonra Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nde cuma namazı cemaat eşliğinde kılındı.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, çok sevinçli olduklarını adeta bir bayram havası yaşadıklarını belirterek, "Çok sevinçliyiz, bütün vatandaşlarımız bekliyordu. İnşallah bundan sonra fiziki tedbirlere dikkat ederek, cuma namazlarını avlularımızda kılacağız" dedi.

Öte yandan, Selimiye Camii içerisinde, öğle ve ikindi namazları için sosyal mesafe çizgileri hazırlandı. Cuma namazını eda etmek için gelen cemaatin büyük bir bölümü kendi seccadesini getirdi, getirmeyenlere de görevliler tarafından kağıt seccade verildi. - EDİRNE

Selimiye Camii, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona sonrası Selimiye'de ilk cuma namazı - Son Dakika

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