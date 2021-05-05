KORONA SONRASI TATİL

Eşi Serap ve oğlu Aslan ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan aile geçirdikleri zor günler sonrası 'sakin, huzurlu, kalabalığın olmadığı ve Aslan'ın özgürce hareket edebileceği bir yer olduğu için D Plaj Evleri'ni tercih ettiklerini belirttiler. Sağlığına kavuşan Arslan ailesi yaptıkları paylaşımlarda çok mutlu ve huzurlu görünüyorlardı. Tüm hastalara şifa dileyen Atakan, "Bu zor süreçte her zaman dualarıyla, mesajlarıyla destek olan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum" dedi.