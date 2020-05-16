Korona şüphelisi evinden çıktı, polis yakalayıp hastaneye götürdü - Son Dakika

Korona şüphelisi evinden çıktı, polis yakalayıp hastaneye götürdü

Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) şüphesi bulunan şahıs evinden çıktı, polis tarafından yakalanıp ambulansla hastaneye götürüldü.

Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) şüphesi bulunan şahıs evinden çıktı, polis tarafından yakalanıp ambulansla hastaneye götürüldü. Olay,merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Hacı Ziya Bey Hamamı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korona virüs şüphesi bulunan 31 yaşındaki M.E karantinadaki evinden dışarıya çıktı, durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri şüpheli şahsı yakaladı. Hastaneye gitmek istemeyen şahıs ambulansla gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. (Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi