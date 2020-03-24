Korona şüphelisi kadın karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona şüphelisi kadın karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı - Son Dakika

Korona şüphelisi kadın karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı

6 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yabancı uyruklu bir kadın muayene olmak için gittiği hastanede korona virüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçtı.

Korona şüphelisi kadın karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yabancı uyruklu bir kadın muayene olmak için gittiği hastanede korona virüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçtı. Kaçan kadın hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.


Dünyayı saran ve yaklaşık 382 bin insanda görülen korona virüs tehdidi devam ediyor. İlk belirti olarak yüksek ateş, şiddetli öksürük ve nefes darlığı bulunan kişilere test yapılması sonucu kesin tanı konulan Türkiye'de bin 529 vaka var. Denizli Devlet Hastanesi'ne muayene olmak için giden Nadia B. isimli yabancı uyruklu kadın sabah saatlerinde yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle başvuruda bulundu. Kadın muayenede korona virüs belirtileri gösterince sağlık ekipleri Nadia B.'ye karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen Nadia B., bunun üzerine hastaneden kaçtı. Kaçan kadını arama çalışmaları başlatan polis ekipleri kadını çok uzaklaşmadan hastane yakınında bir sokakta yakaladı. Korona virüse karşı özel tertibatlı ambulans ve sağlık ekipleri, kadının bulunduğu alana gelerek kadını tekrar karantina altına almak için Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. - DENİZLİ

Denizli, Türkiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:50 Kaynak: İHA

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