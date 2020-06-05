Korona şüphelisi otobüsle hastaneye getirildi - Son Dakika

Korona şüphelisi otobüsle hastaneye getirildi

Korona şüphelisi otobüsle hastaneye getirildi Otobüs şoförü ve 9 yolcu izole olurken, otobüs dezenfekte edildi Adıyaman'da solunum yetmezliği nedeniyle halk otobüsünde fenalaşan hasta, korona şüphesiyle gözlem altına alındı.

Korona şüphelisi otobüsle hastaneye getirildi

Otobüs şoförü ve 9 yolcu izole olurken, otobüs dezenfekte edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da solunum yetmezliği nedeniyle halk otobüsünde fenalaşan hasta, korona şüphesiyle gözlem altına alındı. Otobüs devre dışı bırakılırken, otobüsteki yolcular tek tek tespit edildi.

Adıyaman Belediyesi halk otobüsüyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi servisine giden Derviş E. Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında fenalaşarak yere yığıldı. Şahsın otobüste fenalaşarak kalp krizi geçirdiğini zanneden yolcular durumu otobüs şoförüne söyledi.

Otobüs şoförü, yol boyu hiç yolcu almadan ve otobüsün dörtlülerini yakarak hızlı bir şekilde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru ilerledi.

Acil servis önüne gelen otobüsteki hasta yolcu, hastane görevlileri tarafından sedye ile taşındı. Korona virüs (Covid-19) belirtileri olan şahıs için testler yapılarak korona şüphesiyle gözlem altına alındı. Şahsın otobüste kalp krizinden değil, solunum yetmezliğinden fenalaştığı öğrenildi.

Hasta şahısta korona belirtileri olması üzerine hareket geçen yetkililer, filyasyon uygulayarak otobüste bulunan 9 yolcu ve şoförü tespit etti.

Otobüs Belediye'nin araçlar amirliğine çekilerek, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Belediye otobüsü bir süre kullanılmayacak. Otobüs şoförü, evinde karantina altına alındı.

Otobüsteki 9 yolcunun kimlikleri tespit edilerek, evde izole olmaları sağlandı. Şahsın korona test sonucunun beklendiği öğrenildi.

Otobüs şoförü Emrullah Dişli, yolda seyir halinde iken şahsın kalp krizi geçirdiğini zannederek, yolda hiç durmadan ve hiçbir yolcuyu almadan şahsı hastaneye getirdiğini

Korona şüphelisi otobüsle hastaneye getirildi

Koronavirüs, Adıyaman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona şüphelisi otobüsle hastaneye getirildi - Son Dakika

Son Dakika

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