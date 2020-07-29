Korona şüphesiyle hastaneye götürülürken kaçırılan kadın hükümlü ve eşi yakalandı - Son Dakika

Korona şüphesiyle hastaneye götürülürken kaçırılan kadın hükümlü ve eşi yakalandı (2)

'ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORDUM, ÇOK ÖZLEDİM'

Adana'da koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırılan ve gece saatlerinde saklandıkları evde yakalanan Songül Beyazlat (31), sağlık kontrolünden geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolü yapılan Beyazlat, ?Eşim beni çok seviyor. Çocuklarımı göremiyordum, çok özledim onları. Beni adliyenin önünde bekliyorlar? dedi.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Songül Beyazlat sevk edildiği Adana Adliyesi'nin önünde ailesiyle görüştü. Beyazlat'ın ailesi ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Beyazlat, yeniden cezaevine gönderildi.