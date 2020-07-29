Korona şüphesiyle hastaneye götürülürken kaçırılan kadın hükümlü ve eşi yakalandı (3) - Son Dakika

Korona şüphesiyle hastaneye götürülürken kaçırılan kadın hükümlü ve eşi yakalandı (3)
'SÜR YOKSA KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM'Cezaevinden koronavirüs şüphesi nedeniyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne getirilen ve eşi Onur Beyazlat tarafından hastane önünden kaçırılan Songül Beyazlat, emniyetteki ifadesinde eşini ve çocuklarını göremediği için kaçtığını ve pişman olduğunu söyledi.
'SÜR YOKSA KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM'
Cezaevinden koronavirüs şüphesi nedeniyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne getirilen ve eşi Onur Beyazlat tarafından hastane önünden kaçırılan Songül Beyazlat, emniyetteki ifadesinde eşini ve çocuklarını göremediği için kaçtığını ve pişman olduğunu söyledi. Beyazlat'ın ifadesinde, "Eşim beni uzun zamandır görmediği için cezaevine geldi. Orada görüşemeyince yol boyunca beni götüren jandarma aracını takip etti. Hastane çıkışında izin alarak araç camından görüştük. Eşimi ve çocuklarımı özlediğim için araç hızlanmadan kendimi aşağı attım. Daha sonra eşimin aracına bindim. O sırada eşim şoke oldu. Bana ne yaptığımı sorunca, 'Sür yoksa kendimi öldürürüm' dedim. Eşim de korkup, aracı sürdü. Sonra bilmediğimiz bir yerde aracı bırakıp, kaçtık" dediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:06
Kaynak: DHA
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