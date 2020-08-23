KORONA SÜRECİNDE BAHÇELİ YALILARA TALEP ARTTI - Son Dakika

KORONA SÜRECİNDE BAHÇELİ YALILARA TALEP ARTTI

KORONAVİRÜS süreceinde İstanbul Boğazı'nın incisi yalılara talep arttı.

KORONA SÜRECİNDE BAHÇELİ YALILARA TALEP ARTTI, System.String[]
KORONAVİRÜS süreceinde İstanbul Boğazı'nın incisi yalılara talep arttı.  En çok geniş bahçeli ve rıhtımlı yalılara talep gelirken, satılık ve kiralık yalı sayısı da arttı. Pandemi döneminde satılan yalı sayısı ise 6. Her hafta bir yalı ya da yalı dairesi satılık veya kiralık olarak piyasa çıkıyor.

İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Pandemi dönemiyle birlikte yalılara ilgi artarken, satılık yalı ve yalı dairelerin sayısı 70 oldu. Koronavirüs önlemlerinin de etkisiyle en çok büyük bahçeli ve rıhtımlı yalılar tercih edilirken, 6 yalı da bu dönemde satıldı.

Ayıkcan Emlak Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Pandemi sürecinde yalı piyasasında sanılan aksine çok ciddi bir hareketlenme oldu. Özellikle bahçeli ve geniş rıhtımlı yalı ve yalı daireleri çok tercih ediliyor. Hem satılıkta hem de kiralıkta talepler bu yönde. Doların yükselişiyle beraber yalı fiyatlarında da düşüşler yaşandı. Fiyatlar yaklaşık yüzde 10-15 kadar düşüşlerimiz oldu. Ama çok güzel yalılar da eklendi satılık ve kiralık portföyüne. Yalı piyasasın hareketlenmesiyle, İstanbul'un simgesi haline gelmiş yalılarla da birlikte şu anda hem Anadolu, hem Avrupa Yakası'nda, Sarıyer'i de işin içine katarsak 68-70 tane satılık yalımız var" dedi.

"YABANCILARIN HER ZAMAN BOĞAZA İLGİSİ VAR"Sinem Ayıkcan Yılmaz, yalı ve yalı dairesi fiyatları konusunda ise şunları söyledi: "Şu anda satılık yalı fiyatlarımız 6 milyon dolardan başlıyor, yaklaşık 85-90 milyon dolara kadar değişiyor. Kiralıklar müstakil yalılarda 12 bin dolardan yine büyüklüğüne, 25-27 bin dolara kadar değişiyor. Yalı dairelerinde ise fiyatlar 3 bin 500-4 bin dolardan başlıyor, 7-7 bin 500 dolara kadar devam ediyor. Yabancıların her zaman boğaza ilgisi var. Pandemi olsun ya da olmasın her zaman daim boğaz ilgileri var. Fakat alanlar ya da kiralayanlar hangisi derseniz; yüzde 95 yerli. Boğazın etkisiyle, büyüsü ile burada bir gayrimenkule sahip olmak, yaşamak istiyorlar ama bire bir yaşam alanlarına çok uymadığı için müşterilerimizin yüzde 90-95'i Türkler "diye konuştu.

ANADOLU YAKASI YALILARI TALEP EDİLİYORSinem Ayıkcan Yılmaz, " Anadolu Yakası'nda çok fazla satılık yalı var. Avrupa Yakası'nda Bebek'te sadece 4 tane yalı var ve Yeniköy'de yalılarımız var. Satılık yalılarımızın çoğu Anadolu Yakası'nda zaten Anadolu Yakası'nda, Avrupa Yakasına göre çok daha fazla yalı mevcut. Zaten müşterilerimizin yüzde 80'inden gelen talep de Anadolu Yakası'ndan. Hem güneş açısı, hem daha sakin olması sebebiyle özellikle bu pandemi dönemi sonrasında Anadolu Yakası'na daha fazla talep geliyor" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Neredeyse her hafta mutlaka bir yalı ya da yalı dairesini satılık ya da kiralık olarak portföyümüze katıyoruz. Çengelköy ve Kanlıca'da şu anda satılık ve kiralık yalılarımız çoğunlukta. Ama en çok talep edilen bölge ise Anadolu Hisarı ve Kandilli" dedi.

- İstanbul
İstanbul Boğazı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 10:14

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONA SÜRECİNDE BAHÇELİ YALILARA TALEP ARTTI - Son Dakika
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