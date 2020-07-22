Korona sürecinde bunalıma girdi, 5 yıldır çocuklarını göremediğini iddia ederek soluğu terasta aldı - Son Dakika

Karabük'te 5 yıldır çocuklarını göremediği iddia eden Y.G., 5 katlı binanın terasına çıkıp yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre olay Ankara Caddesinde meydana geldi. Covid-19 sürecinde bunalıma giren Y.G., 5 yıldır çocuklarını göremediğini iddia ederek 5 katlı bir binanın terasına çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

'Hem sosyal mesafeye uymadılar hem de canlı yayın yapıp o anları kaydettiler'

Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek çevrede güvenlik önlem alınırken, şahsın atlama riskine rağmen itfaiye ekipleri çadır açtı. Polisler şahsı ikna etmeye çalışırken sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar o anları cep telefonundan canlı yayın yaparak kaydettiler.

Bir saatlik ikna çalışmasının ardından dalgınlıktan faydalanan ekipler, şahsı kurtararak aşağıya indirdi. Y.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KARABÜK