KORONA SÜRECİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI ARTIYOR - Son Dakika

KORONA SÜRECİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI ARTIYOR

SON zamanların yeni alternatif aracı olan elektrikli bisiklet şehir içinde kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor.

SON zamanların yeni alternatif aracı olan elektrikli bisiklet şehir içinde kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Trafik derdini büyük ölçüde kaldıran bu araçların kullanımı her geçen gün artış gösteriyor. Özel bir motor firmasında Servis Müdürü olarak görev yapan Remzi Ater, 'Pandemiden dolayı insanlar toplu taşımayı çok fazla tercih etmediğinden elektrikli bisiklete yöneldiler dedi.

PANDEMİDEN DOLAYI İNSANLAR BUNLARA YÖNELDİ

Elektrikli bisikletlerin tercih edilmesindeki en büyük nedenleri sıralayan Remzi Ater, 'Vergiden muaf, sigorta yapmak zorunda değiller, araba ehliyeti ile kullanabiliyorlar. En önemli neden ise pandemiden dolayı toplu taşıma tercih etmek istemeyenler kısa sürede gideceği yere ulaşmak istiyorlarö diye konuştu. Fiyatların da arttığını söyleyen Ater, 'Biliyorsunuz arz talep meselesi. Talep arttıkça fiyatlar da ona göre yükseldi. Çeşitler çoğaldı. Şu anda bayisi olduğumuz firmanın pandemiden sonra en az 10-15 modeli daha çıktı. 1 haftada 2 kere zam yedi motorlar. Rağbet çok olunca tabii sonuç kaçınılmaz dedi.

35 LİRALIK ELEKTRİK YAKITI İLE 1 AY BOYUNCA İŞLERİNE GİDİP GELEBİLİYORLAR

İnsanların tercih etmesinin en büyük sebebi daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabiliyorlar. diyen Remzi Ater, şöyle konuştu Örneğin aylık 30-35 liralık bir elektrik yakıtı ile insanlar 1 ay boyunca işlerine gidip gelebiliyorlar. Bu kadar uygun fiyatlar yani. Satış fiyatları ise 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Pandemiden önce en düşük 4 bin TL'den başlıyordu. Nereden baksanız her modelde bin TL civarında oynamalar oldu. Pandemiden sonra satışlarda yüzde 25 artış oldu diyebilirim. Çünkü insanlar gerçekten kullanıyorlar. Daha önceden keyif için aldıkları araçları şu anda ihtiyaç olduğu için alıyorlar. Yani daha önceden 'Ben bunu alayım yazlıkta kullanırım, pazar günleri sağa sola giderim' diyen kişiler şu an işe gidip gelmek için kullanıyorlar. Metrobüsler otobüsler hep dolu. İnsanlar virüsten korktuğu için, tedbir almak istedikleri için böyle bir yola başvuruyorlar. Daha önce hiç kullanmayan, öğrenmek isteyen, merak eden çok fazla kişi geliyor. Bu sıralar hele de pandemiden sonra daha da arttı.

PANDEMİDEN SONRA BUNU KULLANMAYA BAŞLADIM

Pandemi sürecinden sonra elektrikli bisiklet kullanmaya başladığını söyleyen İlknur Atamer, 'Pandemiden sonra başladım. Yeni aldım zaten bakımlarına getirdim şimdi de. Yani minibüse falan binmek istemiyorum. Araç kullanmak istemiyorum. Virüsten dolayı korku var. Araba ehliyetim de var. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Araba ehliyetiyle kullanabiliyorum. Sigorta zorunluluğu yok. Benim için ideal çok hız da yapmıyor zaten. İstediğim yere istediğim şekilde gidebiliyorum diye konuştu.

Bir başka elektrikli bisiklet kullanıcısı ise, 'Tercih etme sebebim benzin yok, yakıt yok, vergi yok, sigorta yok, rahat ve kullanışlı. Trafik yoğunluğu da arttı. Aracım olmadığında da virüs korkusundan otobüse binemiyordum. O yüzden de elektrikliyi tercih ettim şeklinde konuştu.

Altay Taşdelen ise, 'Ben yeni başladım kullanmaya. Pandemiden dolayı. Araba ehliyeti ile de kullanılıyormuş. Minibüse otobüse binmemek için aldım. Bayağı iyi, memnunum. 50 TL bile tutmuyor şarja taktığımız zaman. Konforlu gayet diye konuştu.

KORONA SÜRECİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI ARTIYOR

Türk Lirası, Bisiklet, Sigorta, Araba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONA SÜRECİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI ARTIYOR - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz ABD merkezli Bloomberg'den çarpıcı Türkiye-Fransa analizi: Macron ya çıtayı yükseltmeli ya da susmalı Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü İstanbul Valiliği'nden mesai saatleri için yeni düzenleme iddiası: Özel sektörü de kapsayacak Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Türkiye'den ayrıldı: Hedefim kısa vadede dönmek değil, mega takımlara gitmek 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü "Okay'ı istedik ama kulübü vermedi" diyen Abdurrahim Albayrak'tan Belhanda itirafı: Kalacak diye bir şey yok Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia'nın peşine düştü
Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse         
11:31
Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı         
11:17
Açtığı 'çıkmaz sokak' davasını kaybetmeyi hazmedemedi: Önce komşusunun evini yaktı, ardından oğlunu vurdu Açtığı 'çıkmaz sokak' davasını kaybetmeyi hazmedemedi: Önce komşusunun evini yaktı, ardından oğlunu vurdu         
11:03
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı         
10:50
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor         
09:11
Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü         
08:55
Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor         
08:33
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı         
21:51
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı         
16:12
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek         
15:49
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 16:16:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KORONA SÜRECİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI ARTIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei