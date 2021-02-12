Korona sürecinde ip satışları patladı

Kütahyalı esnaf Halil Arslan:

"İzolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamalarında özellikle kadınlar çeşitli hobilere yöneldi"

"Kadınlar rengarenk yün ve orlon ipleri satın alarak atkı, bere, şal, kazak ve çorap gibi kıyafetler üretiyor"

KÜTAHYA - Kütahya'da, pandemi sürecinde satışları artan sektörler arasında örgü malzemeleri satan esnafların yer aldığı bildirildi. Kütahyalı esnaf Halil Arslan: "İzolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamalarında özellikle kadınlar çeşitli hobilere yöneldi" dedi.

Balıklı Mahallesi Balıklı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf Halil Arslan, satışların son bir yılda yüzde 200 oranında arttığını dile getirdi. Arslan, Kütahya'da bilhassa kadınlar rengarenk yün ve orlon iplerini satın alarak atkı, bere, şal, kazak ve çorap gibi kıyafetler ürettiğini ifade etti.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve ev izolasyonlarında özellikle kadınların hobilerine yönelttiğini belirten Arslan, "Esnaflar olarak, ülke olarak ve insanlık olarak salgından dolayı zor günlerden geçiriyoruz. Bu süreçte insanlar vakitlerini evlerinden geçiriyor. Kütahya'da bilhassa kadınlar rengarenk ipleri satın alarak atkı, bere, şal, kazak ve çorap gibi kıyafetler üretiyor. Bunlar adeta el emeğe göz nuru. Hazır ürünler fiyat olarak daha ucuz olabilir. Ancak bilhassa kadınların yaptığı ürünler bir kültür. Bu kültür yılların geleneği. Kütahyalı kadınlar yün ve orlon ipleri satın alarak hem vakit geçiriyor, hem de üretiyor. Pandemi döneminde satışlarımız arttı" diye konuştu.

Kütahyalı bayanlar, izolasyon sebebiyle el emeğe göz nuru dökerek örgü ördüklerini ifade ettiler.