Son Dakika › Dünya › Korona tahvilleri nedir? Avrupa Birliği ekonomisini canlandırmaya nasıl yardımcı olabilirler? - Son Dakika Dünya
Korona tahvilleri nedir? Avrupa Birliği ekonomisini canlandırmaya nasıl yardımcı olabilirler?
1 saat önce
Korona tahvilleri nedir? Avrupa Birliği ekonomisini canlandırmaya nasıl yardımcı olabilirler?
Covid-19 nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi büyük bir deprem yaşıyor. Bu duruma çözüm arayan Avrupa Birliği ülkeleri AB seviyesinde yeni bir ortak borçlanma şeklini ortaya çıkarmak için adımlar atmayı deneyecek.
Bu perşembe düzenlenecek AB zirvesinde görüşülecek başlıca konu "Korona tahvilleri" olacak. Bu hisseler sayesinde Covid-19'a karşı mücadelenin finanse edilmesi ve üye ekonomilerinin yeniden inşasının sağlanması söz konusu olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:14
Son Dakika Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tarihçi İlber Ortaylı, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu 44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi