Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı - Son Dakika

Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı

6 saat önce

Global ölçekteki salgının Türkiye'ye yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla okulların eğitime ara vermesiyle birlikte Mektebim Koleji uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini bugün gerçekleştirdi.

Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı, System.String[]

Global ölçekteki salgının Türkiye'ye yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla okulların eğitime ara vermesiyle birlikte Mektebim Koleji uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini bugün gerçekleştirdi.


İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılan derslere Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler evlerinden bağlanarak, eş zamanlı olarak dersi aktaran öğretmenlerinin sanal sınıflarına katıldı.


Konuyla ilgili olarak Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "Eğitim ve öğretim kesintiye uğratılamayacak kadar önemli kavramlar. Bu nedenle, Bakanlığımızın aldığı karar sonrasındaki ilk 48 saat içinde ilk dersimizi gerçekleştirdik" dedi.


"Sınava hazırlanan öğrencilerin aileleri endişeye kapılmasın"


Mektebim Koleji'nde derslerin teknolojinin sağladığı imkanlarla kesintiye uğramadan devam edeceğini söyleyen Özkök sözlerine şöyle devam etti:


"1. sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz, okulların kapalı bulunduğu süre boyunca eğitimlerine distance learning (uzaktan öğrenim) metoduyla online olarak devam edebilecekler. Yaşanan süreç, özellikle ulusal sınavlara hazırlık dönemindeki öğrencileri ve velilerini doğal olarak daha fazla tedirgin ediyor. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizin 350 bin sorudan oluşan dijital platformlarla, online dersler ve sınavlarla psikolojik danışmanlarımızın da desteğiyle motivasyon kaybına uğramadan hazırlık sürecine devam etmeleri sağlanacaktır."


"Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim"


Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak ise yaptığı konuşmada, "Akademik Kurul üyesi bölüm başkanlarımız ve öğretmenlerimizle beraber, öğrenci odaklı bir süreç kurguladık. Amacımız, öğrencilerimizin zaman ve mekandan bağımsız olarak öğretimlerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak. Sistem etkileşimli biçimde senkron olarak ilerleyecek. Dijital ortamda ödevlendirmeler yapılacak ve verilen ödevlerin kontrolleri de sağlanacak. Sistem kurgusu yapılırken öğrencilerin yaş gruplarına bağlı olarak değişen dikkat süreleri göz önünde tutularak farklılaşan yaklaşımlar kullanıldı" dedi.


Okulların kapalı olacağı iki haftada 15 binden fazla öğrenciye, 560 saat ders yapacak olan Mektebim Koleji'nin Genel Müdürü Servet Özkök, toplumsal farkındalık ve alınan sıkı tedbirlerle salgının en kısa sürede ve en az hasarla atlatılacağına inandığını söyleyerek sözlerine son verdi. - İSTANBUL

Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?

Son Dakika Haberleri
01:22 İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi
01:21 Kovid-19'a karşı gece dezenfekte mesaisi
01:20 16 yaşındaki genç silahla market soydu
01:20 İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü
01:18 Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın sosyal medyadaki açıklamalarına tepki

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 01:30:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]