Korona tedavisi gören adam evlilik yıl dönümünde eşini unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona tedavisi gören adam evlilik yıl dönümünde eşini unutmadı - Son Dakika

Korona tedavisi gören adam evlilik yıl dönümünde eşini unutmadı

20 dakika önce

Korona tedavisi gören adam evlilik yıl dönümünde eşini unutmadı Şehzadeler Belediyesi korona virüs tedavisi gören hastayı kırmadı Hastanede korona virüs tedavisi gören Murat Sarıtaş'ın evlilik yıl dönümünde eşine çiçek gönderme talebi Şehzadeler Belediyesi tarafından gerçekleştirildi...

Korona tedavisi gören adam evlilik yıl dönümünde eşini unutmadı

Şehzadeler Belediyesi korona virüs tedavisi gören hastayı kırmadı

Hastanede korona virüs tedavisi gören Murat Sarıtaş'ın evlilik yıl dönümünde eşine çiçek gönderme talebi Şehzadeler Belediyesi tarafından gerçekleştirildi

MANİSA - Manisa'da korona virüs testi pozitif çıkan Murat Sarıtaş, 16. evlilik yıl dönümünde ailesinden uzak kalınca Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e sosyal medyadan ulaşarak, eşi Gülay Sarıtaş'a kendisi adına jest yapılmasını talep etti. Sarıtaş'ın talebine duyarsız kalmayan Başkan Çelik, belediye personeliyle Gülay Sarıtaş'a çiçek gönderdi. Gülay Sarıtaş ise, eşi adına Şehzadeler Belediyesinin kendisine gönderdiği çiçek karşısında duygusal anlar yaşayarak tek isteğinin eşinin sağlığına biran önce kavuşması olduğunu söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Murat Sarıtaş adlı vatandaş, korona virüs testi pozitif çıkınca Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sarıtaş, tedavisi nedeniyle de 16. evlilik yıl dönümünde ailesinden ilk kez uzak kaldı. Evlilik yıl dönümünü hastanede geçirmek zorunda kalan Murat Sarıtaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e sosyal medyadan ulaşarak, durumunu anlattı ve kendisi adına eşine jest yapılmasını talep etti. Başkan Çelik, bu talebe duyarsız kalmayarak, Şehzadeler Belediyesi ekiplerini, Murat Sarıtaş adına yaptırılan çiçek ile Sarıtaş ailesinin evine gönderdi. Belediye ekiplerini karşısında gören Gülay Sarıtaş, duygusal anlar yaşadı. Belediye görevlileri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in selamını ileterek, kendilerinden eşi Murat Sarıtaş'ın talebi olduğunu ifade etti ve yaptırılan çiçeği Gülay Sarıtaş'a eşi adına takdim etti.

Duygusal anlar yaşandı

Yapılan jest karşısında duygusal anlar yaşayan Gülay Sarıtaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkürlerini ileterek, "Çok teşekkür ediyorum. Eşimin de bir an önce iyileşerek evine dönmesini bekliyoruz" dedi.

Şehzadeler Belediyesi ekipleri, Sarıtaş ailesinin alışveriş ihtiyaçlarını da yaparak evden ayrıldı.

Korona tedavisi gören adam evlilik yıl dönümünde eşini unutmadı

Şehzadeler Belediyesi, Murat Sarıtaş, Şehzadeler, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:02 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlıkçı çift koruyucu tulumla evlendi, canlı yayında düğün yaptı
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor         
16:02
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı         
15:56
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret etti         
15:54
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:48
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi         
15:43
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü         
15:42
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı         
15:33
Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar         
15:29
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin         
15:27
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü         
15:15
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi         
15:10
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti         
14:58
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım         
14:34
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi         
14:28
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok         
14:27
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar         
14:17
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü         
14:11
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması         
14:04
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var         
13:51
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi         
13:29
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?         
13:19
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı         
13:14
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız         
13:14
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti         
13:10
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı         
13:05
'Kayıp dünyadaki kabile'ye katılıp yarasa ve maymun yiyen genç adamın korkunç deneyimleri 'Kayıp dünyadaki kabile'ye katılıp yarasa ve maymun yiyen genç adamın korkunç deneyimleri         
13:05
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 16:22:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona tedavisi gören adam evlilik yıl dönümünde eşini unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]