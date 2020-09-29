Korona tedavisi gören Başkan Deveci'ye moral organizasyonu - Son Dakika

Korona tedavisi gören Başkan Deveci'ye moral organizasyonu

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi çalışanları, korona virüsü tedavisi gören Başkan Cemil Deveci'nin karantinada olduğu evin önüne gelerek moral verdi.

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi çalışanları, korona virüsü tedavisi gören Başkan Cemil Deveci'nin karantinada olduğu evin önüne gelerek moral verdi.

Geçen Cumartesi günü Covid-19 testi pozitif çıkan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci koltuğunu kısa süreliğine Atilla Tekcan'a devrederek iyileşene kadar kendisini evinde karantinaya aldı. Başkan Deveci'ye moral vermek isteyen belediye yöneticileri ve çalışanları ellerindeki döviz ve pankartlar ile Deveci'nin evinin önüne geldi. Marşlar ve şarkılar ile Başkan Cemil Deveci'ye moral veren Atakum Belediyesi çalışanları, başkanlarına sağlık diledi.

Evinin terasından kendisi için yapılan organizasyonu izleyen ve duygulanan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Şüpheli bir temas neticesinde yapılan korona virüsü testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum" diyerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yapılan organizasyon sonrasında oldukça mutlu olan Başkan Deveci, biran önce sağlığına kavuşup, görevinin başına geçerek, halka hizmet etmek istediğini ifade etti. - SAMSUN

Korona tedavisi gören Başkan Deveci'ye moral organizasyonu
Korona tedavisi gören Başkan Deveci'ye moral organizasyonu
Korona tedavisi gören Başkan Deveci'ye moral organizasyonu
Korona tedavisi gören Başkan Deveci'ye moral organizasyonu

Cemil Deveci, Koronavirüs, Cumartesi, Atakum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona tedavisi gören Başkan Deveci'ye moral organizasyonu - Son Dakika

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