Korona tedavisi gören hastaların evde tedbiri çok önemli - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesinde görev yapan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serdar Efe, evde koronavirüs tedavisi gören vatandaşların öncelikle aile bireylerinden uzak durarak aile için yayılmasını önlemenin gerektiğini, son 2 gündür akşamları olan kısıtlamanın yoğun bakımdaki hasta kabul sayısını azalttığını söyledi.

Korona virüsü evde yenmeye çalışan vatandaşlar yaptıkları hatalar sonrasında kendisine ve ailesine zarar verebiliyor. Hastalığı evde atlatan vatandaşların kendi bakımlarına dikkat etmesi gerekirken, aile bireylerinden ise uzak durması çok önemli. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında evlerde aile bireyleri arasında yayılan virüsün önlenmesi artışı durdurmada etkili olacak.

"Haftada 5-6 hastadan bugünlere geldik"

Yaz aylarının başındaki hasta sayılarını hatırlatan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serdar Efe, ilk zamanlarda haftada 5-6 vakanın olduğunu belirtti. Eylül ayından itibaren hasta sayısında yaşanan artışı anlatan Efe, "Özellikle tatil dönüşleri, düğünler, taziyeler vaka sayılarını artırdı. Son dönemde kısıtlamaların gelmesi oldukça isabetli oldu çünkü hemşirelerimiz ve bizler çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Covid-19 hastalarının bakımı da çok ağır. Biz kendimizden ziyade hastalarımız için çok üzülüyoruz. Hastanemiz çok şükür her türlü ilaç ve ekipman bakımından üst seviyede. Yoğun bakım alanında çoğu ülkeden daha fazla imkanımız var ancak hasta yoğunluğu artınca bu imkanlar da yetmeyebiliyor. Dünya genelinde birçok gelişmiş ülkede bile hastalar koridorlarda bakılıyor. Biz tedaviyi en üst düzeyde veriyoruz ancak ne olursa olsun bu lanet bir hastalık. Dolayısıyla kısıtlamalara uyulması da bu dönemde çok önemli. Özellikle gençler, büyüklerini düşünsünler" dedi.

"Uygulanan kısıtlamada bile hasta sayısı düştü"

Doktor Serdar Efe, son 2 gündür akşamları olan kısıtlamanın yoğun bakımdaki hasta kabul sayısını azalttığını söyledi. Hafta sonu tam kapanma ile hasta sayısında düşüşün olacağını belirten Efe, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Tabi ne kadar sayı düşerse düşsün maske, sosyal mesafe tedbirlerine uymak çok önemli. Ev ortamında bile kendinizden şüpheleniyorsanız, kırgınsanız çeşitli önlemler almanız gerekli. Aile büyüklerinizi zaten ziyaret etmemelisiniz. Ben zaten annemi ve babamı en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum bile. Biraz kendimizi kısıtlamamız gerekiyor. Aşılama yapılana kadar kendimizi kollamamız gerekiyor. Covid-19'u geçirenler bile ikinci, üçüncü kez geçirebildikleri için onların da kendilerini koruması gerekiyor. Kendimizi, çocuklarımızı, büyüklerimizi koruyacağız. Bunu da tedbirlere uyarak ve şüphelendiğimizde sağlık kuruluşuna başvurup tanı koydurarak yapacağız. Semptomlar hafifken hemen tanı koyulduğunda tedbir almak kolay olur ve bulaştırıcılık daha az olacaktır."

"Yoğun Bakım hasta yakınlarına yoğunluktan bilgi veremiyoruz"

Yoğun çalışma ortamında yaşadıkları sorunları da anlatan Yoğun Bakım Uzmanı Serdar Efe, konuşmasının devamında şunları anlattı:

"Hasta bir odada en az 5-14 gün kadar kalıyor. Televizyon yok ve yakınlarıyla görüşemiyorlar. Hastalar için biz çok üzülüyoruz. Biz her zamanki mesaimize göre 2 kat yoğunluk yaşıyoruz. Bazen hasta yakınlarına haber veremediğimiz oluyor yoğunluktan, biz de onlardan anlayış bekliyoruz. Telefonla yoğun bakımları meşgul ettiklerinde hastalarla ilgileneceğimiz vakitte sıkıntı yaşıyoruz. Bu sebeplerden dolayı hasta ya da hasta yakını olarak yoğun bakıma girmek çok eziyet verici bir durum. Herkes için çok zor bu sebeple kendinizi kollamanız gerekiyor. Ben 8 aydır en az 11 saat bu maskeyleyim. Hemşirelerimiz bazen 24 saat boyunca maskeleri çıkarmadan duruyorlar. Hasta sayımızın azalması hizmet kalitesini de artırıyor ancak salgın döneminde üst eforla çalışıyoruz. Bu sebeple başka nedenlerle gelen hastaların bakımında da aksamalar yaşanabiliyor. Şu ana kadar çok şükür böyle bir durum yaşamadık ama vakalar daha da artarsa böyle bir risk var." - ESKİŞEHİR