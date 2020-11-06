Korona tedavisi tamamlanan Başkan Turanlı görevine başladı - Son Dakika

Korana virüs tedavisini ve karantina sürecini tamamlanan Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, görevine başladı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı' nın Korana virüs testi pozitif çıkmasının ardından 20 günlük tedavi süreci, hastane ve evinde karantinaya alınarak tamamlandı.

Bugün itibariyle yeniden görevine dönen Başkan Turanlı, belediye personeli tarafından Belediye binası önünde kurban kesilerek karşılandı.

Başkan Turanlı, "Bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Salgın süreci boyunca canla başla en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Salgınla mücadelede hayati önem arz eden maske, hijyen ve sosyal mesafe hayati önem taşıyor. Özellikle fiziksel temastan kaçınma, sosyal mesafeyi koruma, kalabalık ortamlarda bulunmama ve hijyen kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Hep birlikte belirlenen kurallara uyduğumuz sürece inanıyoruz ki bu zor günleri atlatacağız. Hastalığım süresince dualarını esirgemeyen tüm halkıma teşekkür ediyorum.

Öte yandan İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah" dedi. - ADIYAMAN