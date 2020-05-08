Korona tedavisinde

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Korona virüs tanısı alan hastaların hastanede veya evde tedavi edilip edilmeyeceği ile ilgili kararın klinisyen hekim tarafından verilmesine ve hastanın "Evde Hasta İzlemi" kurallarına uyum sağlayacağından emin oluncaya kadar hastanın hastanede gözlem altında tutulmasına karar verildi.



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığının "Hastane Dışında Kesin Vaka Takibi" konulu genelgesi çerçevesinde hastanın kliniğine göre hekim kararı ile evde tedavinin devamı ve izolasyona veya sadece izolasyona karar verilmekte olduğundan bahisle, bu süreçte "Evde Hasta İzlemi" kurallarına uyulması gerektiği ve bu nedenle, kesin vakaların hastane dışında tedavi-izolasyon veya izolasyonu kararının il düzeyinde alınması gerekliliğinin doğmuş olduğu belirtilerek, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından il özelindeki koşulların dikkate alınarak belirlenmesi istendi.



Bu kapsamda İl Korona virüs Bilim Danışma Kurulunun önerileri ışığında, Antalya'da Korona virüs tanısı alan hastaların hastanede veya evde tedavi/ takip edilip edilmeyeceği ile ilgili kararın klinisyen hekim tarafından verilmesine ve klinisyen hekimin hastanın evde karşılaşabileceği risk faktörlerini sorgulayarak, Korona Rehberine göre hastayı değerlendirmesine ve hastanın rehberdeki "Evde Hasta İzlemi" kurallarına uyum sağlayacağından emin oluncaya kadar hastanın hastanede gözlem altında tutulmasına karar verildi.



Konunun uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediye zabıta teşkilatları, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine dikkat çekildi. - ANTALYA