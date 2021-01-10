KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER - Son Dakika

KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER

10.01.2021 10:19
KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle kafe ve restoranların kapatılmasını iş fırsatı olarak gören bazı kişilerin, evlerini kafeye çevirdikleri ortaya çıktı.

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle kafe ve restoranların kapatılmasını iş fırsatı olarak gören bazı kişilerin, evlerini kafeye çevirdikleri ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından ilanlar yayınlayan bu kişiler, hem ruhsatsız kafe işletiyor hem de karantina ihlali yapıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kafeler ve restoranlar kapalı olunca dışarıda buluşma imkanı bulamayanlar için bazı kişiler, bu durumu fırsat bilerek evlerinin bir odasını kafeye çevirdi. Hatta öyle ki bu ev kafeleri işletenler müşteri bulmak için sosyal medya üzerinden ilan dahi veriyor.

REZERVASYON YAPTIRMAK GEREKLİ

Verilen bir ilana istinaden Arnavutköy'de bir ev kafeye müşteri olarak giren muhabiler bu kafelerin nasıl işletildiğini yerinde görüntüledi. Ev kafe müşterisi olmak için önce telefonla rezervasyon oluşturmak gerekiyor. Rezervasyon saatinde, telefonla arayarak geldiğini haber veren müşteriler, apartmanının zemin katındaki daireye misafir gibi alınıyor. Evin yalnızca bir odasının kafe gibi hazırlandığı dikkat çekiyor. Masalara alınan müşterilere kısa sürede servis yapılıyor.

FİYATLAR ÇOK YÜKSEK

Müşterilerin çay içmelerinin zorunlu olduğu belirtilirken, bir süre sonra sipariş verilmese de meyve tabağı ve çerez de getiriliyor. Servis bittikten sonra sosyal medya hesapları için masanın fotoğrafının çekildiği görülüyor. Ev kafelerin menü fiyatlarının ise oldukça yüksek olduğu dikkat çekti. İki çay, meyve tabağı, bisküvi ve kuruyemiş için istenen ücret 100 TL oldu. Sorularımız üzerine pandemiden dolayı kapanan kafelerin ardından böyle bir girişim içerisinde bulunduklarını söyleyen ev kafenin işletmecisi E.S. müşteri bulmakta hiç zorlanmadıklarını talebin bir hayli fazla olduğunu söyledi.

"YATIYA KALMAK İSTEYENLER VAR"

Müşteri olarak girilen ev kafenin işletmecisi E.S. sadece ticari amaçla böyle bir girişim içerisinde bulunduklarını belirterek, "İlanı görenler 'siz eskort musunuz?' diye soruyor. Gelecek olan misafirlere kısıtlama koyuyoruz ve en fazla 1 saat kalabileceklerini söylüyoruz. Yatıya kalmak isteyenleri de geri çeviriyoruz" dedi.

"BU DURUMUN BİR SAKINCASI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Muhabrirler müşteri olarak girdikleri evin kapısını bu kez de gazeteci kimliğiyle çaldı. Ev kafenin işletmecisi E.S., sorular üzerine bu durumun yasal olmadığını düşünmediğini belirterek, "Eve çok kişiyi almıyoruz zaten. Sayıca fazla kişi gelmek isteyen çok kişi oluyor ama biz buna müsaade etmiyor en fazla 4 kişi alıyoruz. Bu durumun hiçbir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Biz burada suç işlemiyoruz. Bu durumu iş olarak düşündük. Pandemiden dolayı kafeler kapalı bu yüzden böyle bir şey yapma kararı aldık. Bu durum herkese ilginç geliyor. 'Neden böyle bir girişim içerisindesiniz?' diye çok yazan oluyor." dedi.

TALEP ÇOK

E.S. "İmkanım olursa ileride ürün çeşitlerini arttırabilirim. Tabii bunu yasal olarak yaparım. Ancak, şu anda öyle bir imkanım yok. Gelen insanların güvenilir olmadığı ile alakalı olarak da evet riskimiz var. Ancak, her işin riski var bunu göze alarak yaptık. Talep çok, merak edip ilginç buluyorlar. Bundan sonrasında da açıkçası devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

"BEN BU EVİ KAFE OLARAK İŞLETSİNLER DİYE VERMEDİM"

Durumdan haberdar olmayan ev sahibi Hasan Işıldak ise, "Ben bu evi kafe olarak işletsinler diye vermedim, 'aile evi' diye verdim. Böyle olduğunu bilmiyordum ancak, gerekirse evden de çıkartırım. Burası bir aile apartmanı önüne gelen adam benim evime elini kolunu sallayarak giremez. Bu durumu yeni öğrendim. Kira da vermiyorlar zaten. 'Durumları kötü' diye sesimi çıkarmıyordum. Ancak, bu doğru bir davranış değil" dedi.

KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER
KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER
KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER
KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER
KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER
KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER
KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER
KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER
KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER

Koronavirüs, Medya, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'den alınan aşılar 60 yaş üstü için riskli mi? Bakan Koca "Risk yok" derken uzmanlar temkinli yaklaşıyor Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor
Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor         
10:24
Şiddetli sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'un da arasında bulunduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı Şiddetli sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'un da arasında bulunduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı         
10:06
Hırsızlık yapmak için korkulukları söküp komplekse girdi, yakalanınca Hırsızlık yapmak için korkulukları söküp komplekse girdi, yakalanınca "Arkadaşlardan saklanıyordum" dedi         
09:21
Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım         
08:47
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu!         
00:54
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda         
23:08
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 10:35:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei