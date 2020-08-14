Korona tedbirlerine neden uymuyorlar? - Son Dakika

Korona tedbirlerine neden uymuyorlar?

Covid-19 hala dünyada can almayı sürdürürken önlemlere uymayanların psikolojisini değerlendiren Uzm. Klinik Psikolog Berra Baş, "Pandemi sürecinde yorgunluk, bıkkınlık ve bir an önce eski normale dönme arzusu, tükenmişlik sendromuna dönüşerek insanlarda psikolojik olarak maskeleri indirme...

Korona tedbirlerine neden uymuyorlar?, System.String[]
Covid-19 hala dünyada can almayı sürdürürken önlemlere uymayanların psikolojisini değerlendiren Uzm. Klinik Psikolog Berra Baş, "Pandemi sürecinde yorgunluk, bıkkınlık ve bir an önce eski normale dönme arzusu, tükenmişlik sendromuna dönüşerek insanlarda psikolojik olarak maskeleri indirme veya kullanmama gibi davranışlara yol açtı. Bu duyguyla başa çıkabilmek için tüm dünyanın bu sorunla mücadele ettiğini unutmayarak normal günlük rutinimizi eğlenceli hale getirmenin yollarını aramalıyız" dedi.

Dünyada 700 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüsle mücadelede son dönemde alınan tedbirlere uymayan kalabalık görüntüleri dikkat çekiyor. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişinin iskelede vapura koşması,  plajlarda sosyal mesafeyi umursamayan kalabalıklar, sokakta maske takmadan dolaşanlar, düğünlerde kol kola halay çekilmesi akıllara "Artık koronadan eskisi gibi korkmuyor muyuz?' sorusunu getirdi.

ESKİ NORMALE ÖZLEM REHAVETİ ARTIRDI

Yaz koşullarının ve önlemlere uzun süredir uymak zorunda kalmanın yanı sıra eski normale duyulan özlemin sonucunda ortaya çıkan bıkkınlığın insanlarda tükenmişlik sendromunu tetikleyerek rahatlamaya ve umursamazlığa yol açtığını işaret eden Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Psikoloji Bölümü'nden Uzman Klinik Psikolog Berra Baş, "İnsanların en büyük korkularından biri kaybetme korkusudur. Genel olarak toplumdaki kurallara ve maske takmaya uyumun azalmasının en önemli sebeplerinden biri de insanların özgürlüklerini kaybetme korkusu. İnsan zihni Covid 19'un hem ekonomik hem psikososyal dayanaklarımızı kaybettirmesine bir tepki gösteriyor. Bir süre sonra bazı kişiler hastalık ve tehlikeyi umursamaz hale gelebiliyor. Sabırla sürece adapte olabilmeyi başaranlar ise psikolojik olarak sağlam kalabilenler oluyor" dedi.

Toplumsal kuralların insanların daha iyi bir yaşam sürmesi için konulduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini işaret eden Uzman Klinik Psikolog Berra Baş, "Nasıl trafik kurallarına uymamamız hem kendimizi hem sevdiklerimizi yaşamdan alıkoyma riskine yol açıyorsa, bir bina yapılırken mühendislik kurallara uygun yapılması binayı depreme dayanıklı hale getiriyorsa, maske ve sosyal mesafeyi de aynı öncelikle değerlendirmek önem taşır" diye konuştu.

"BİLEREK MASKE TAKMIYORSA PSİKOLOJİK BOZUKLUĞU OLABİLİR"

Kurallara uyum konusunda toplumda genel olarak 3 farklı birey tipi görüldüğünü kaydeden Uzman Klinik Psikolog Berra Baş, bunları şöyle yorumladı:

"İç kontrol odağı yüksek bireylerde yani kendi davranışının değerlendirmesini kendi üst benliğini kullanarak gerçekleştiren kişilerde kurallara uyma davranışı daha sağlıklı gerçekleşiyor. Dış kontrol odağı yüksek olanlarda yani kendi davranışının değerlendirmesini yüksek mercilere danışanlarda ve ona göre davranış şeklini belirleyen kişilerde de kurallara uyma davranışı sağlıklı gerçekleşiyor. Ancak ikisi de olmayanlarda, yani psikolojik bozukluğun olduğu durumlarda kişi kendisini de, diğer insanları da tehlikeye atacak davranışlar sergileyebiliyor. Maskesini takmayabiliyor, araç kullanırken kurallara riayet etmiyor, işte/okulda da kuralları dikkate değer almıyor hatta ilişki yaşarken de sadakatli olma ve benzeri kuralları es geçebiliyor."

PANDEMİDE PSİKOLOJİMİZİ RAHATLATACAK ÖNERİLER

İnsanların normalde mevcut psikolojik sağlamlıklarını koruyabilme ve bunu başarabilmek adına stresli yaşam olaylarına adapte olmaya programlı olduğuna dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Berra Baş, ancak bu dengenin tıpkı koronavirüs salgınında olduğu gibi travmatik bir olay sonrasında sekteye uğrayabildiğini belirtti. Uzm. Klinik Psikolog Baş, Covid-19 pandemisinden sağlıklı bir psikolojiyle çıkmak için şu önerilerde bulundu:

"1. Yaşanılanları kabullenin. Hayatta bazı şeylerin kontrolünüze olamadığını fark edin ve artık kendinizi suçlamaktan vazgeçin.

2. Varoluşsal amacınızı bulun. Motivasyonunuz düştüğünde, kendinize bunu niye gerçekleştirmeniz gerektiğine yönelik anımsatmalar yapın. Bunu devam ettirdikçe, değerlerinize yönelik kişisel gelişimi artırırsınız ve düşüncelerinizde hataya yer açmamış olursunuz.

3. Mükemmelliyetçilikte ölçülü davranın, hiçbir şeyde abartıya kaçmayın.

4. Tamamlanmamış vazifelerin insan psikolojisinde ciddi bir yıpratıcı etkisi olduğunu göz önünde bulundurun. Şimdiye dek ertelediğiniz ne varsa yapılacaklar listesi şeklinde organize ederek odaklanın, eylem planı çıkarın ve yavaş yavaş da olsa bir yerden başlayın. Adım adım ilerleyin.

5. Sahip olamadıklarınıza üzüntü duyarak ve kendinize, partnerlerinize, ebeveynlerinize kızarak süreci daha da zorlu hale getirmeyin. Sağlıklı bir psikolojinin, minnettarlık denklemiyle çalıştığını göz ardı etmeyin. Kendinize şu soruları sorun: Kendimi ve etrafımdakileri memnun ettiğim neler var? (Örneğin, saygı duymak, empatiyle yaklaşmak, değer göstermek), Kendimi ve etrafımdakileri memnun hissettirdiğim neler var? Bu ikisinin dengeli olmasında özenli olun. Sizi memnun eden şeyleri bulmakta zorluk yaşıyorsanız, depresif bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Destek almayı ihmal etmeyin.

6. Kendinizle baş başa kalma fırsatı bulduğunuzda, aslında kim olduğunuzu deneyimleyin. Sosyal statünüzden, ebeveyn/eş/çalışan ve benzeri kimliklerinizden arınarak bir an için de olsa kendinizle yüzleşin. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Daha iyi bir insan olmanıza eşlik eden kimler, hangi durumlar olduğunu görün. Kimseden şefkat beklemenize gerek kalmadan, özünüzü yargılamadan, öz-şefkati deneyimleyerek kendinize layık olduğu şefkati verin.

7. Mutlaka yürüyüşleri artırın, özellikle sabah erken saatlerdeki ve akşam serinliğindeki yürüyüşlerin sizlere noradrenalin, adrenalin, endorfin hormonlarını aktive etmenizde destek sağlamasına izin verin.

8. Müziğin şifasından destek alın, gün içinde kendinize müzik dinleyebileceğiniz alanlar oluşturun.

9. Uyku saatinizi düzenli hale getirin.

10. Kahve tüketiminizde abartıya kaçmayın, aşırı kahve içmenin kalp atışındaki hızlanmayı ve anksiyeteyi tetiklediğini unutmayın.

11. Rutinler monoton gibi görünse de hayatı kolaylaştıran pragmatik öğeler barındırır. Rutinlerinizi eğlenceli hale getirin.

12. Dostlarınızla pandemi sebebiyle dijital olarak da olsa iletişiminizi devam ettirin.

13. Zamanınızı etkili kullanmayı, bir değer haline getirin.

14. Mutluluğu hedeflemeyin, mutluluğu uygulayın. Yapmakta olduğunuz her işte mutluluğu ve huzuru deneyimleyin. Aceleci davranmayın. Her andan keyif almayı öğrenmeyi başarın.

15. Oyunlar, filmler, diziler konusunda aşırıya kaçmayın. Özellikle Covid sonrasında oyun ve dizi bağımlılığındaki artışın sizi de yakalamaması için, kendinize minik ödüller olarak izin verin. Örneğin, haftada 5 saat yürüyüş yapabilirsem kendime bir film izleme şansı ikram edeceğim gibi. Böylelikle dijital dünya sizi esaretine almamış olur. Siz, dijital dünyayı "daha iyi bir siz" olabilmek adına etkili bir şekilde yönetmiş olursunuz."

MASKEYİ İNDİRME İSTEĞİNİZİ YENEBİLİRSİNİZ!

Pandemi sürecinde yorgunluk, bıkkınlık ve dayanamayacak durumda olma halinin, maskeleri indirme veya maskeleri kullanmama gibi davranışsal sonuçlara yol açabileceğini belirten Uzm. Klinik Psikolog Baş, "Ancak insan beyninin en ön kısmında hayvanlarda olmayan frontal bellek işlevleri hakimdir. Burası algı, bellek, dil becerileri, düşünme, yürütücü işlevler ve karar verme mekanizmalarının aktif kullandığı bölümü içermektedir. Bu bölgeyi kullanarak, maskeyi indirme isteğinizi ertelemeniz; hem sizin hem sevdiklerinizin sağlıklı yaşama şansını engellememeniz, sağlıklı bir psikolojiyle bu süreci atlatmamıza destek sağlayacaktır" diye konuştu. Uzm. Klinik Psikolog Baş, maskeyi indirme isteğini erteleme davranışı için şu önerilerde bulundu:

1. Kesinlikle maskeyle hızlı yürümeyin.

2. Su içmeyi ihmal etmeyin.

3. Psikolojinizi sağlam tutun. Agresyon, anksiyete, korku nefes alma güçlüğü semptomunu barındırabilir. Dikkatli ve temkinli olun.

4. Güneşin dik geldiği saatlerde dışarda olmamaya gayret sarf edin. Böylece maskenizi çıkarma davranışınızı erteleyebilir; herkesin sağlığını koruyabilme vazifesini sağlıcakla gerçekleştirebilirsiniz.

TOPLUMSAL TRAVMALARLA MÜCADELE DAHA KOLAY

Her insanın aynı seviyede olmasa da hayatında travmatik bir yıkım deneyimlediğini vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog Berra Baş, çoğu zaman bireysel deneyimlenen travmalarla baş etmenin ortak deneyimlenen travmalarla baş etmekten daha zorlayıcı olduğunun altını çizdi. Uzm. Klinik Psikolog Berra Baş, şu bilgileri aktardı:

"Bireysel deneyimlerde, diğer insanlar tarafından anlaşıldığını hissetmek son derece önemli olmasına rağmen; özellikle kliniğe başvuran danışanlarımızda 'anlaşıldığını hissedememe, yaşadıklarının küçümsendiğini görme, değersizleştirme, ötekileştirme, yok sayılma' semptomlarıyla karşılaşırken, ortak deneyimlenen travmalarda bu semptomlara rastlanılmamaktadır. Daha net bir ifadeyle belirtmek gerekir ki; ortak travmalarda 'empati geliştirebilmek, durumu anlamlandırabilmek, farkındalıkla durumu kabullenebilmek, çözüm stratejileri geliştirebilmek, anlaşıldığını hissedebilmek' çok daha kolaydır."

YAŞADIKLARIMIZI KABULLENMEYİ ÖĞRENMELİYİZ

Dünyanın küresel bir salgınla bambaşka bir hayat tarzına girdiği milenyum çağında, insanlığı ortak bir travma olarak değerlendirilen 'Covid 19 pandemisi' ile mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Uzm. Klinik Psikolog Berra Baş, yaşanan ortak travmayla baş edebilme becerilerimizin birbirimize destek olması için öncelikle neler yaşadığımızın bilincinde olmamız gerektiğini söyledi.

Uzm. Klinik Psikolog Berra Baş, pandemi sürecinde en sık rastlanan toplumsal travmatik olaylara şu örnekleri verdi;

Yeni düzene alışamama,

Maskeli ve sosyal mesafeli yaşama dikkat ederek hayata adapte olabilme becerisi geliştirmede zorluk,

Temizlik konusunda emin olamama,

Güvende hissedememe,

Ekonomik zorluklar,

Uyku ve iştahta dalgalanmalar,

Psikolojide bozukluklar.


- İstanbul
Bahçelievler, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 09:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Korona tedbirlerine neden uymuyorlar? - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp "Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu 10 yaşındaki çocuğu otomobili kullanırken gören sürücüler şaşıp kaldı Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Son Dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:56
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü         
12:51
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı         
12:48
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak         
11:40
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu         
11:01
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar         
10:55
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak         
09:51
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti         
09:35
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti         
09:10
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu         
08:41
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı         
22:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 15:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona tedbirlerine neden uymuyorlar? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei