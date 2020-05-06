Korona tedbirlerine uyan fırıncıya plaket - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde korona virüs salgını önlemleri ve hijyen tedbirlerine uyarak örnek olan fırıncıya teşekkür plaketi verildi.



Örnek işletmenin sahibi esnaf Mustafa Yokuş'a plaketi Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından takdim edildi.



Plaket takdiminde konuşan Kaymakam Avni Kula, "Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, çalışanların kıyafetleri, fırınların temizliği ve hijyeni, ham maddelerin saklanma şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, korona virüs nedeniyle alınan önlem ve uyulması gereken kurallara tam anlamıyla riayet eden işletmemize örnek davranışı dolayısıyla teşekkür plaketi veriyoruz. Kötü koşullarda üretim yapılan yerlere nasıl cezai işlem yapılıyorsa işini güzel ve temiz yapan işletmelerimizi de ödüllendiriyoruz. Ben işletme sahibi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.



Erdemli Esnaflar Odası Başkanı Halil Metik'te, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade ederek, "Bu zor süreçte işimizi en iyi şekilde yapıp, hep birlikte olmamız gerekiyor. Örnek uygulamalarıyla halkımıza hizmet eden bütün esnaflarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Merkez Mahallesi Ulu Cami yanında bulunan fırının örnek işletmecisi Mustafa Yokuş ise "Biz işletme olarak 16 kişilik ekibimizle, korona önlemlerine uymakla birlikte



işimizde gerekli özeni göstermeye çalışıyoruz. Halkımızın sağlığı bizler için en önde gelir" şeklinde konuştu. - MERSİN