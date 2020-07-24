Korona tedbirlerine uymayanlara 15 bin lira ceza - Son Dakika

Korona tedbirlerine uymayanlara 15 bin lira ceza

Antalya'da normalleşme önlemleri kapsamında denetlenen 2 kahvehanedeki 5 şahıs ile 2 konaklama tesisi ve bir taksiciye toplamda 15 bin 588 lira ceza uygulandı.

Korona tedbirlerine uymayanlara 15 bin lira ceza, System.String[]

Antalya'da normalleşme önlemleri kapsamında denetlenen 2 kahvehanedeki 5 şahıs ile 2 konaklama tesisi ve bir taksiciye toplamda 15 bin 588 lira ceza uygulandı.

Antalya Valiliği koordinesinde il genelinde yapılan denetimlerde 350 berber/kuaför/güzellik merkezi, 14 AVM ve içerisinde bulunan 124 iş yeri, 22 pazar yeri ve 2 sosyete pazarı denetlendi. Aynı zamanda şehir içi ve dışı 972 toplu taşıma aracı, 20 hamam/sauna/kaplıca ve kapalı havuz, 491 lokanta/restoran, 46 spor merkezi ve tesisleri, 139 sahil bandı park piknik ve mesire alanları, 42 çay bahçesi, 18 dernek, 19 nikah ve düğün yerleri, 65 internet kafe, 8 sinema/ tiyatro salonu, 7 lunapark ve tematik park, 110 cami, 155 konaklama tesisi denetlendi. 2 tesise bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Kontrol edilen 237 kahvehane/kıraathanede ve 2 iş yerinde 5 şahsa 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. 297 ticari taksi ve 51 durak denetlenirken, 1 ticari taksiye 288 TL idari para cezası tatbik edildi. - ANTALYA

Antalya, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 12:14

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona tedbirlerine uymayanlara 15 bin lira ceza - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Son Dakika: Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonu 12 Eylül'de başlayacak Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Barcelona efsanesi Yaya Toure, İngiltere 4. Lig ekibi Leyton Orient ile idmana çıktı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
16:05
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü         
15:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı         
14:55
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor         
14:51
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı         
13:58
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor         
13:52
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı         
13:31
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek         
11:48
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı         
11:20
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin         
10:35
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız         
07:55
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 19:09:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona tedbirlerine uymayanlara 15 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei