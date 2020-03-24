Korona test kiti üreten Türk çift DHA'ya konuştu - Son Dakika
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Korona test kiti üreten Türk çift DHA'ya konuştu

6 saat önce

Korona test kiti üreten Türk çift DHA'ya konuştuABD, (DHA)- ABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz, San Diego'da bilimsel adı COVID-19 olan koronavirüsü bir damla kanla 3 ila 10 dakikada tespit eden kitler üretti.

Korona test kiti üreten Türk çift DHA'ya konuştu

ABD, (DHA)- ABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz, San Diego'da bilimsel adı COVID-19 olan koronavirüsü bir damla kanla 3 ila 10 dakikada tespit eden kitler üretti. Pala ailesi koronavirüse karşı ürettikleri kitlerin sırrını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

San Diego'da yer alan Confirm BioSciences şirketinin kurucuları olan Zeynep Ilgaz ve eşi Serhat Pala'nın ürettiği Covid-19 test kitiyle kısa zamanda sonucu öğrenmek mümkün. Serhat Pala, şu anda koronavirüs testlerinin saatler hatta günler sürdüğünü belirterek, Şu an Covid-19'u tespit etmek için kullanılan testlerin birçoğu laboratuvar ortamı ya da bazı enstrümanlar gerektiriyor. Sonuçlarını saatler hatta bazen günler içerisinde alabiliyorsunuz. Bizim geliştirdiğimiz testler yapı olarak hamile testlerine benziyor, dakikalar içerisinde sonuç verebiliyorlar ve sadece 1-2 damla kan, sonucu almak için yeterli oluyor ifadelerini kullandı.

'1-2 DAMLA KAN SONUCU ALMAK İÇİN YETERLİ'

Zeynep Ilgaz da test kitinin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgileri paylaştı. Ilgaz, Gördüğünüz üzere bu kaseti kullanarak yapıyoruz testimizi ve lanset kullanarak doktorların yapmasını tavsiye ettiğimiz bir test, evde uygulanan bir test değil. Lanseti kullanarak parmaktan kan alıp kasete aktarıp elimizdeki solüsyondan da iki damla koyduktan sonra kasetin içinden 3-5 dakika içinde sonuçlar alınıyor dedi.

'ÜRETTİĞİMİZ KİTLER İLK VUHAN'DA GELİŞTİRİLDİ VE KİTLERİMİZ ABD'DE SATILIYOR'

Kitin laboratuvar testlerinin yerine geçmek için geliştirilmediğini, kısa zamanda birçok insanın Covid-19 taşıyıp taşımadığını tespit etmek için geliştirildiğini belirten Ilgaz ve Pala, Testlerimizi Çin'in Vuhan şehrindeki hastaneler ve üniversitelerle birlikte çalışarak, onların hastaları üzerinde kullanarak geliştirdik. 700 kişinin üzerinde klinik çalışmamız var. Hem pozitif, hem negatif insanların üzerinde bu test gerçekleştirildi. Yüzde 98 bir doğruluk payıyla çalışmalarımızı geliştirdik. Şu anda testimiz ABD'de satılıyor diye konuştu. Çift testin birçok insana fayda sağlamasını umduklarını belirtti.

Korona test kiti üreten Türk çift DHA'ya konuştu

Koronavirüs, Ilgaz, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:44 Kaynak: DHA

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