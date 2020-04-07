Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu - Son Dakika

Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'da KOAH hastası olduğu belirtilen 40 yaşındaki Hüseyin İncirbelen, ziyaret için geldiği arkadaşının evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da KOAH hastası olduğu belirtilen 40 yaşındaki Hüseyin İncirbelen, ziyaret için geldiği arkadaşının evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. İncirbelen'in yaklaşık 11 gün önce rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden Covid-19 testi yaptırmadan kaçtığı belirlendi.


Olay, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat Örnek Mahallesi 1559 sokak üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin İncirbelen dün öğleden sonra ziyarete gittiği arkadaşı Murat Çağlar'ın evinde mutfakta otururken bir anda fenalaştı. Arkadaşının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri KOAH hastası olduğu öğrenilen İncirbelen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşı Murat Çağlar, öğleden sonra kendisini ziyarete gelen arkadaşının bir anda fenalaştığını, nefes alamadığını ve ardından kendisinin 112'yi arayarak yardım istediğini söyledi.


Öte yandan hayatını kaybeden Hüseyin İncirbelen'in 28 Mart Salı günü, nefes alamadığını belirterek Manavgat Devlet Hastanesine başvurduğu ve Covid-19 testi yapılmadan hastaneden kaçtığı, bundan dolayı aynı evde ikamet etmekte olan abisiyle birlikte arandıkları belirlendi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Hüseyin İncirbelen'in cenazesi Covid-19 testi yapılmak ve incelenmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Yapılan testlerde ise İncirbelen'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testin ardından aynı evde birlikte kaldığı kardeşi ve evinde öldüğü Murat Çağlar başta olmak üzere ilişkisi olan kişilerin bulunarak karantina uygulanacağı bildirildi. - ANTALYA

Koronavirüs, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:32 Kaynak: İHA

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