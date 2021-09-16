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Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark - Son Dakika

Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark

16.09.2021 14:01

Elazığ'da halsizlik, yorgunluk ve çabuk yorulma gibi şikayetler ile hastaneye başvuran 2 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. 2 genç hastadan aşısız olanının tomografi sonuçlarında virüsün akciğerlerde zatürreye sebebiyet verdiği görüldü. Aşı olup koronavirüse yakalanan bir başka genç hastanın akciğerinde ise herhangi bir sorunun olmadığı gözlemlendi.

Koronavirüs salgınına ilişkin son durumla ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar, geçtiğimiz yıla oranla yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 65'ten 35'lere kadar düştüğüne dikkat çekti. Genç olduğu halde aşı olmayanlarda hastalığın ağır seyrettiğini ifade eden Uzm. Dr. Azar, "Ben gencim, benim bağışıklık sistemim kuvvetli" diyen genç bir hastanın akciğerlerinde ciddi lekelenmelerin olduğunu ve koronavirüs zatürresi olduğunu gördüklerini belitti.

AŞILI HASTANIN CİĞERLERİNDE SORUN GÖRÜLMEDİ

Uzm. Dr. Azar, aynı şekilde aşı olup koronavirüse yakalanan bir başka genç hastanın akciğer tomografisinde ise akciğerde herhangi bir sorunun olmadığını ve hastanın durumunun iyi olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

"HASTALIĞA YAKALANANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AŞISIZ"

Virüsle mücadele etmede en büyük silahın aşı olduğuna dikkat çeken Azar, "Pandeminin önünün kesilmesi, hastaların azalması için mutlaka dikkat etmemiz gereken en önemli nokta aşı olmaktır. Özellikle ebeveynlere en büyük tavsiyemiz, aşı olmalarıdır. Son zamanlarda hastanelerde yatan hastaların büyük çoğunluğu aşısızlardan oluşmaktadır. Hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 80-90'ı aşısız olanlardır. Şu an yoğun bakımda yatan hastalarının çoğunun aşısız olduğunu görüyoruz. Maalesef, geçen yıl 65 yaş ve üstünde olan hasta yoğunluğu şuan 15 ile 45 yaş aralığına düşmüştür. Bu da gösteriyor ki aşı koruyor ve hastalığın ağır geçmesini engelliyor" dedi.

"KEŞKE BİZ DE OLSAYDIK DİYEN ÇOK"

Yakınlarında ve hastalarında "Keşke biz de aşı olsaydık" diyenlerin çoğunlukta olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Azar, "Bunun dışında hastalığı atlatanların da bize ilk sordukları soru 'Hocam, aşımı en yakın ne zaman yapacağım' oluyor. Çünkü hastalığı ciddi geçirdiği için aşının koruyuculukta büyük bir faydası olduğunu görüyor. Şu an yoğun bakımlarda, servislerde yaş ortalaması düşüyor. Tavsiyemiz, 'Ben gencim, benim bağışıklık sistemim kuvvetli' deyip bu virüs illetine karşı savunmasız kalınmamasıdır. Dolayısıyla hastalıkla mücadelede vücudun direnci eğer genetik olarak da zayıfsa; ki bunu önceden ön görmek çok zor. O zaman maalesef hastalığa bağlı kalıcı hasarlar kalabiliyor" diye konuştu.

Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark

Koronavirüs, Cebrail, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark - Son Dakika
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