Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişiye idari işlem uygulandı - Son Dakika

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişiye idari işlem uygulandı
05.04.2021 10:42
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişi hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişi hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "2 Nisan saat 21.00'den 5 Nisan saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 şahsa idari işlem yapılarak 703 bin 213 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.
Son Dakika Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek Hatay faciası sonrası G.Saray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor