Korona vaka sayıları patladı, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu randevularını açtı - Son Dakika
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Korona vaka sayıları patladı, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu randevularını açtı

10.07.2022 11:19
Korona vaka sayıları patladı, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu randevularını açtı

Ülke genelinde korona vaka sayıları katlanarak büyürken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara hatırlatma dozunu yaptırmaları için çağrıda bulunmuştu. Bu sözlerin ardından Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek. E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek. Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac'tan biri tercih edilebilecek.

2 yıldan fazla bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, etkisini yitirmişken yeniden hortladı. Türkiye genelinde haftalık açıklanan vaka sayılarında ciddi bir atış yaşandı.

HAFTALIK VAKA SAYISI KATLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında tespit edilen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık korona tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 oldu, 25 kişi hayatını kaybetti. Önceki hafta vaka sayısı ise 26 bin 635 olarak açıklanmıştı.

BAKAN KOCA AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara hatırlatma aşısı için çağrı yaptı. Koca, "Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun, bir tek can kaybıdır ki o telafi edilemez. Sağlıkta, çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı; bunu siz de takdir edersiniz. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustos'ta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır. Bu neticeye birlikte çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bu inanç ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Her birinize, saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."

HATIRLATMA DOZU RANDEVULARI AÇILDI

Öte yandan koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek. E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek. 3 doz Biontech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak. Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac'tan biri tercih edilebilecek.

YORUMLAR
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Bakan Koca: 'Son Dozun Üzerinden 6 Ay Geçtiğinde Aşının Etkisi Azalmaktadır. Bu Süre Dolmuşsa, Yeniden Aşı Olunması Önem Arz Ediyor' Bakan Koca: 'Son Dozun Üzerinden 6 Ay Geçtiğinde Aşının Etkisi Azalmaktadır. Bu Süre Dolmuşsa, Yeniden Aşı Olunması Önem Arz Ediyor' Bakan Koca: 'Son Dozun Üzerinden 6 Ay Geçtiğinde Aşının Etkisi Azalmaktadır. Bu Süre Dolmuşsa, Yeniden Aşı Olunması Önem Arz Ediyor' Bakan Koca: 'Son Dozun Üzerinden 6 Ay Geçtiğinde Aşının Etkisi Azalmaktadır. Bu Süre Dolmuşsa, Yeniden Aşı Olunması Önem Arz Ediyor'

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Son Dakika Güncel Korona vaka sayıları patladı, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu randevularını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korona vaka sayıları patladı, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu randevularını açtı - Son Dakika
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