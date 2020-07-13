Korona vakalarının arttığı Güney Afrika'da alkol satışı yasaklandı - Son Dakika

Korona vakalarının arttığı Güney Afrika'da alkol satışı yasaklandı

Güney Afrika Cumhuriyeti, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için alkol satışını yasakladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için alkol satışını yasakladı.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi


Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısının yeniden artışa geçmesiyle yeniden önlemler almaya başladı. Ülkede alkol satışı yeniden yasaklandı. Gece saatlerinde sokağa çıkmanın yasaklandığı ülkede, maske takmak da zorunlu oldu. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, alınan önlemlere ilişkin açıklamasında ulusal sağlık sistemine olan yükün azaltılması için alkolün yasaklandığını duyurdu. Ülkede korona virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bini geçti. Hükümet yetkilileri, yıl sonuna kadar can kaybının 50 bini geçmesinden endişe ediyor.


Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasında korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke oldu. Geçtiğimiz günlerde günlük bazda en fazla korona virüs tespit edilirken, Gauteng vilayeti salgının ülkedeki merkezi haline geldi.


Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında hala gerekli "sorumluluğu" almayan kişilerin olduğunu ifade ederek, "Hala parti yapanlar, alkol tüketenler ve maska takmadan dolaşanlar var" dedi. Devlet Başkanı Ramaphosa, korona virüsün yayılmasını önlemek için yeni önlemlerin alındığını ifade ederek, olağan üstü halin Ağustos'un 15'ine kadar uzatılabileceğini dile getirdi.


Ülkede daha önce de alkol satışı yasaklanmış ve bu yasak 9 hafta sürmüştü. Yetkililer, alkolün suç oranlarını artırdığını ve yoğun alkol kullanımında hastanelere daha fazla başvuru olduğunu savunuyor. - CAPE TOWN

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona vakalarının arttığı Güney Afrika'da alkol satışı yasaklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 19:45:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona vakalarının arttığı Güney Afrika'da alkol satışı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]