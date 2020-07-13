Korona vakalarının arttığı Güney Afrika'da alkol satışı yasaklandı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için alkol satışını yasakladı.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısının yeniden artışa geçmesiyle yeniden önlemler almaya başladı. Ülkede alkol satışı yeniden yasaklandı. Gece saatlerinde sokağa çıkmanın yasaklandığı ülkede, maske takmak da zorunlu oldu. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, alınan önlemlere ilişkin açıklamasında ulusal sağlık sistemine olan yükün azaltılması için alkolün yasaklandığını duyurdu. Ülkede korona virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bini geçti. Hükümet yetkilileri, yıl sonuna kadar can kaybının 50 bini geçmesinden endişe ediyor.



Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasında korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke oldu. Geçtiğimiz günlerde günlük bazda en fazla korona virüs tespit edilirken, Gauteng vilayeti salgının ülkedeki merkezi haline geldi.



Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında hala gerekli "sorumluluğu" almayan kişilerin olduğunu ifade ederek, "Hala parti yapanlar, alkol tüketenler ve maska takmadan dolaşanlar var" dedi. Devlet Başkanı Ramaphosa, korona virüsün yayılmasını önlemek için yeni önlemlerin alındığını ifade ederek, olağan üstü halin Ağustos'un 15'ine kadar uzatılabileceğini dile getirdi.



Ülkede daha önce de alkol satışı yasaklanmış ve bu yasak 9 hafta sürmüştü. Yetkililer, alkolün suç oranlarını artırdığını ve yoğun alkol kullanımında hastanelere daha fazla başvuru olduğunu savunuyor. - CAPE TOWN