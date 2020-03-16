Korona vakası görülmeyen Libya, sınırlarını kapattı - Son Dakika
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Korona vakası görülmeyen Libya, sınırlarını kapattı

6 saat önce

Libya'da herhangi bir Korona virüsü vakası tespit edilmemesine rağmen ülke sınırlarını kapatma kararı aldı.

Korona vakası görülmeyen Libya, sınırlarını kapattı, System.String[]

Libya'da herhangi bir Korona virüsü vakası tespit edilmemesine rağmen ülke sınırlarını kapatma kararı aldı.


Libya'da Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdığı düşünülen 8 şüpheliye yapılan testlerin negatif çıktığı ifade edildi. Ülkede bugüne dek herhangi bir korona vakası görülmezken, yetkililer önlem olarak hava ve kara sınırlarının kapatılmasına karar verdi. Havaalanları Otoritesi Başkanı Nasreddine Shaib Al-Ain, bu gece saatlerinden itibaren ülke genelindeki havaalanlarından gerçekleştirilen dış hat uçuşlarının karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı.


Öte yandan, Libyalı yetkililer, ülkede yaşanan siyasi problemlere rağmen vatandaşların farkındalığını arttırmaya çalıştı. - TRABLUS

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
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