"Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı

Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obezite gibi toplum sorunları için çektiği kliplerle tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, geçtiğimiz yıl da, Hakkari'nin karlı dağlarında çıkıp, koronavirüse dikkat çekmek için 'Korona var öpme' şarkısına klip çekmişti.

KÖYÜNDEKİ EVİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Ramazan Bayramı için memleketi Hakkari'ye gelen türkücü Aydın Aydın, rahatsızlanınca ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Testi pozitif çıkan Aydın, sağlık ekipleri tarafından Bağışlı köyündeki evine getirildi. Aydın'ın tedavisi evinde sürecek.

KORONAVİRÜSE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Türkücü Aydın Aydın, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan 'Koronavirüs'e dikkat çekmek için 'Korona var öpme' şarkısına üç dilde klip çekmişti. Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1,5 metreyi bulan karda yürümüştü.

''KORONAVİRÜSÜN PANZEHİRİ HAKKARİ DAĞLARINDA'' DEMİŞTİ

Koronavirüsün panzehirinin Hakkari dağlarında yetişen şifalı otlarda olduğunu söyleyen sanatçı Aydın Aydın, "Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım. Aslında yıllar önce yaptığım türkü ile bu mesajı vermiştim. Benim kendi köyüm ve yakın köylerde insanlar öpüşmeyi kaldırmış. Selam, Allah'ın selamıdır. Selam verilir, alınır çok önemli. Bu önemli süreçte bu öpüşmeyi kaldıralım. Ben bu türküyü yaparken bana 'delidir' dediler. Ama bugün bütün dünya alarmda maalesef. Daha geç kalmış değiliz. Yakın temas ve öpüşmeyi lütfen kaldıralım. Özellikle çocukları ve kalabalık yerlerde birbirimizi öpmeyelim" demişti.

PANZEHİR DEDİĞİ SİYABU OTUNU YEMİŞTİ

Sanatçı Aydın, daha sonra kazanda pişirilen ve birçok hastalığın panzehiri dediği Kürtçe Siyabu denilen otu hem kendisi yiyip, hem de köydeki vatandaşlara ikram etmişti. Yemeklerde ve otlu peynirlerde kullanılan Siyabu otunu yiyen köylüler, Aydın'ın bu çağrısına bütün dünyanın kulak vermesi gerektiğini söylemişti.