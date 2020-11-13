Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: "Ben zaten bıkmışım" - Son Dakika

Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: "Ben zaten bıkmışım"

13.11.2020 15:00

Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: "Ben zaten bıkmışım" Van'da açık alanda sigara içme yasağı Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokak ve caddelerde sigara içme yasağı getirilmesinin ardından Van'da polis ekipleri...

Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: "Ben zaten bıkmışım"

Van'da açık alanda sigara içme yasağı

VAN - Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokak ve caddelerde sigara içme yasağı getirilmesinin ardından Van'da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Maskesiz yakalanan bir vatandaş, "Ben zaten bıkmışım" derken, bir diğeri ise gurbete gideceğini söyleyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklarda ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokak ve caddelerde sigara içme yasağının getirilmesinin ardından Van'da polis ekipleri de denetimleri sıklaştırdı. Yapılan uyarıya rağmen maske takmayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından para cezası yazıldı. Maskesiz ve sigara içerek polise yakalan vatandaşlar ise cezadan kurtulmak için kullandığı ifadeler ise pes dedirtti.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda denetimler yaptı. Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde polis ekipleri maske, mesafe ve açık alanda sigara içilmemesi yönünde uyardı. Bu sırada ilginç diyaloglar yaşanırken, maske takmayan bazı vatandaşlar ise polis ekiplerine kimlik kartını vermemekte direndi.

"Ben zaten bıkmışım"

Maskesiz yakalandığı için tepki gösteren bir vatandaş, "Ben zaten bıkmışım. Sizden de özür diliyorum ama ne yaparsanız yapın. Ben maske takmanın zorunlu olduğunu bilmiyordum. Borcum var tefecinin eline düşmüşüm zaten. Canımdan bıktım. Normalde takardım ama aklımdan çıkmış" dedi.

"Açık alanda sigara içmenin yasak olduğunu bilmiyordum"

Sokak ortasında sigara içtiği için cezai işlem uygulanan bir diğer vatandaş ise iş yeri önlerinde sigara içme yasağının olduğundan habersiz olduğunu ifade ederek, iş yerinde sigara içmenin yasak olduğunu ve bu yüzden dışarıda içtiğini söyledi. Açık alanda sigara içme yasağının olduğundan habersiz olduğunu söyleyen vatandaş, cezai işlemin ardından dışarıda sigara içmeyeceğini belirtti.

"Gurbete gideceğim komiserim"

Maskesiz polis ekiplere yakalanan bir diğer vatandaş ise kimliğini isteyen polislere zor anlar yaşattı. Cezai işlem uygulanacağını anlayan vatandaş, "Komiserim ben gurbete gideceğim. Ne olur yapmayın. Gerçekten haberim yoktu" şeklinde diretti.

Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: Ben zaten bıkmışım

Vatandaş, Sigara, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog: 'Ben zaten bıkmışım' - Son Dakika


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