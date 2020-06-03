Korona virüs 4 milyar dolarlık ihracat hedefine hız kaybettirmedi - Son Dakika

Korona virüs 4 milyar dolarlık ihracat hedefine hız kaybettirmedi

Korona virüs 4 milyar dolarlık ihracat hedefine hız kaybettirmedi Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir: "5 bin dönümlük arazide OSB hayata geçecek.

Korona virüs 4 milyar dolarlık ihracat hedefine hız kaybettirmedi

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir:

"5 bin dönümlük arazide OSB hayata geçecek. 4 milyar dolarlık ihracat hedefimizde sapma olmayacak"

YALOVA - Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, pandemi nedeniyle temel atma hedeflerinde bir sapma olmadığını belirterek, "Bizim hedefimiz yüzde 100 doluluğa ulaştığımızda yaklaşık 4 milyar dolarlık bir ihracat hacmidir" dedi.

Özdemir, altyapı çalışmaları devam eden Yalova İMES Makine İhtisas OSB'nin arazisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Özdemir, İstanbul İzmir Otoyolunun hemen kıyısında 5 bin dönümlük bir arazide OSB'nin hayata geçeceğini ifade etti. Bölgede 300 parselde 300 fabrikanın kurulacağını anlatan Özdemir, hali hazırda 230 üyelerinin bulunduğunu, kuruluş aşamasında bile yüzde 75 dolulukla yola çıkan Türkiye'nin nadir OSB'lerinizden biri olduklarını kaydetti.

Pandemi sürecinde çalışmalara bir süre mola verdiklerini anlatan Özdemir, Mayının ilk haftası itibariyle de yeni normale dönüklerini ve tedbirli bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Türkiye genelindeki sanayinin nabzını tutan bir yapı olarak 3. ve 4. çeyrekte bu normalleşmenin geriye dönüş etkilerini net olarak göreceklerini kaydeden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi tarımda ve sanayide yerli ve milli üretimi. Kendi kendine yetebilmenin hayati derecede yetebilmenin bütün insanlığa gösterdi. Özellikle ülkemizin bu konuda süratli bir şekilde atmış olduğu adımlar da bunun doğru kavrandığını gösteriyor. Yerli yenilikçi ve yeşil üretim noktasıyla yola çıkmış OSB olarak bu milli ve yerli kalkınma seferberliğinde biz de en ön saflarda yerimizi almış bulunuyoruz. Tabi sayın Cumhurbaşkanımız sürecin başında malumunuz pandeminin ilk günleriydi şu tespiti yapmıştır. Çok kıymetliydi bu tespit. Artık para ve türevleri üzerinden oluşan sanal ekonomi yerini real ekonomiye bırakıyor demişti. Çok doğru tespittir bu."

"Türkiye dünyanın en önemlisanayi üretim üstlerinden biri olmaya adaydır"

Çin'e bağımlı bir tedarik zincirinin pandemi dönemlerinde ne kadar kırılgan olduğunu bütün dünya ve özellikle Batı'nın gördüğüne dikkati çeken Özdemir, tedarikin çeşitlendirildiği bir sürece doğru gidildiğini belirterek, "Bu süreçte de Türkiye dünyanın en önemli sanayi üretim üstlerinden biri olmaya adaydır. Burada Türkiye'miz için büyük bir fırsat var. Avrupa'nın hemen yanındaki konumu, genç nüfusu, nitelikli iş gücü ve özellikle de bu pandemi sürecini çok iyi yönetişiyle oluşturduğu güven ortamıyla Türkiye'miz dünyada yeni dönemin yeni normalin en önemli sanayi üstlerinden biri olmaya adaydır. Bizler bunun bilinciyle bu fırsatları da gören bir yapı ve grup olarak bünyesinde makine imalatçılarını, elektrik, elektronik, plastik, ana metal, otomotiv yan sanayi ve savunma sanayi üreticilerini barındıran bir yapı olarak ta bu yeni normale yani Türkiye'mizin yeni dönemde dünyanın en önemli sanayi üssü olma vizyonu ve hedeflerinin büyük bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Temel atma hedefinde sapma yok

Yalova İMESE OSB olarak Cumhurbaşkanı ve Sanayi Bakanı'na 1 Nisan 2012'de birinci etaptaki fabrikalar için toplu temel atma töreni sözü verdiklerini hatırlatan Özdemir, "Az önce ifade ettiğim gibi her ne kadar 1-2 aylık pandemi sebebiyle biraz bir duraksamamız biraz uzaktan çalışmamız olsa da biz bu yaz döneminde 2. be 3. Çeyrek dönemlerinde yapacağımız çalışmalarla daha tempoyu arttırarak biz aynı hedeflere sadık kalmak istedik. Burada olsa olsa 1 aylık bir gecikmeye yol açacaktır ama bizim hedefimiz 2021 yılında 100'e yakın fabrika tesisinin temelini atmak. İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin göbeğinde bu güzide şehrimizde Yalova'mızda on binlerce kişinin istihdamının temellerini atmaktır, önümüzdeki yıl itibariyle" ifadesini kullandı.

Tam kapasite 4 milyar dolarlık bir ihracat hacmi

Yalova İMES OSB'nin ihracatta önemli bir hedefi olduğunu sözlerine ekleyen Özdemir, şöyle konuştu:

"230 üyemizle yapmış olduğumuz bire bir anket ve değerlendirme çalışmalarıyla hem mevcut ihracat rakamlarını hem de istikbal de Yalova İMES OSB de kuracakları tesiste ön gördükleri ihracat rakamlarını bir envanter haline getirmiş durumdayız. O anlamda çok somut verilerle konuşuyorum. Bizim hedefimiz yüzde 100 doluluğa ulaştığımızda yaklaşık 4 milyar dolarlık bir ihracat hacmidir. Türkiye'nin gerek milli teknoloji hamlesi gerek üretim ekonomisi ve gerek ihracat seferberliğinde çok önemli bir yer alacağımız inancındayım."

Korona virüs 4 milyar dolarlık ihracat hedefine hız kaybettirmedi

Koronavirüs, İhracat, Yalova, OSB, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 07:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüs 4 milyar dolarlık ihracat hedefine hız kaybettirmedi - Son Dakika

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