Korona virüs 600 yıllık geçmişe sahip 'Uşak halısı' ihracatını da vurdu

Dünya pazarında kendi adıyla anılan tek halı olan 'Uşak halısı' ihracatı da korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilendi. Kentte halı ihracatı canlılığını yitirerek durma noktasına gelirken, üretim ise mevcut siparişler ile devam ediyor.

600 yıllık kültürel miras ve her bir ilmeği el emeği olan 'Uşak halısı' dünya pazarında geniş bir konuma sahipken korona virüs salgınıyla birlikte ihracatta geriledi. Uşak'taki Dokur Evi'nde yaklaşık 20 kadın tarafından dokunan halıların üretimi hız kesmeden devam ederken, son 2 aydır ise az sayıda çalışan eşliğinde mevcut siparişlerin tamamlanmasıyla sürüyor. İhracatın durma noktasına gelmesiyle canlılığını koruyamayan Uşak halısının, salgın sürecinden sonra ise canlanması bekleniyor.

"Üretime eski siparişlerle devam ediyoruz"

Piyasaların durgunluğundan etkilendiklerini kaydeden Dokur Evi Sorumlusu Ayşe Ceren Uçar, "Eskiye oranla piyasamız yavaşladı. Üretimimiz de yavaşladığı için eski siparişlere devam ediyoruz. Çok az da olsa sipariş geliyor. Fakat çoğunluk eskiden gelen siparişler" şeklinde konuştu.

"Halı sektörüne büyük zarar"

İhracatın durma noktasına geldiğini belirten Uşak El Dokuma ve Halı Sanatları Firma Sahibi Esma Kıvrak, "İhracatımız daha önceki ürettiğimiz halıların hazırlanması ve 2 aydır da üretimin yapılamamasından dolayı beklemeye alınmıştır. Özellikle en az 20 kişinin en fazla ise 50 kişinin çalıştığı atölyelerde yan yana oturulduğu için atölyelerin çalıştırılması imkansız hale gelmiştir. Bundan dolayı ihracatın yapılamaması halı sektörüne büyük zararlar vermiştir. El halısı canlılığını uzun vadede koruyamayacak" şeklinde konuştu.

Kıvrak, Uşak halısının salgından sonraki süreçte üretim kapasitesini artıracağına ve böylelikle pek çok kadının istihdam edileceğine inandığını sözlerine ekledi. - UŞAK