Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı - Son Dakika

Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı

30.10.2020 09:31

Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı İthalatta yaşanan sorunlar petshop fiyatlarına tavan yaptırdı Virüs sürecinde eve kapananlar hobiye sarıldı ama alacak balık bulamadı Korona virüs sebebi ile canlı hayvan ithalatı durması nedeniyle Türkiye'de...

Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı

İthalatta yaşanan sorunlar petshop fiyatlarına tavan yaptırdı

Virüs sürecinde eve kapananlar hobiye sarıldı ama alacak balık bulamadı

KOCAELİ - Korona virüs sebebi ile canlı hayvan ithalatı durması nedeniyle Türkiye'de akvaryum balıkları ve kafes kuşlarının fiyatlarını yüzde 100 arttı. Petshop işletmecileri, virüs sürecinde balık gelmemesi nedeni ile fiyatlardaki artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını balık akvaryumu satışlarını da etkiledi. Dünya genelinde korona virüsün yayılması sonrasında, Türkiye'de duran canlı hayvan ithalatı nedeniyle akvaryum balığı ve kafes kuşlarının ithalatı da durdu. Yerli üretim akvaryum balığı ve kafes kuşu üretiminin talebi karşılayamaması nedeniyle fiyatlarda büyük ölçüde artış meydana geldi. Temmuz ayına kadar devam eden ithalat engelinin kalkması sonrasında ise Türkiye'ye gelen balıkların küçük olması piyasanın olumsuz yönde etkilenmeye devam etmesine neden oldu. Kocaeli'de petshop işletmeciliği yapan Eren Başer ise Temmuz ayına kadar Türkiye'ye akvaryum balığı gelmediğini, daha sonraki süreçte de küçük balıkların gelmesi nedeniyle fiyatlarda artış olduğunu dile getirdi.

Geçen yıla oranla akvaryum balığı fiyatları yüzde 100 arttı

Kuş ve kabuklu canlıların da ithalatının durduğunu söyleyen Eren Başer, "Akvaryum balık ithalatı yapıyoruz. Temmuz ayından bu yana daha yeni ithalat açılmaya başladı. Akvaryum ithalatını aracı firmalarla yapıyoruz. Bizim ülkemizde ithalat pandemiden dolayı Temmuz ayında açıldı. Avrupa'da Nisan ayında açıldı. Avrupa'da Nisan ayında açıldığından dolayı ilk büyük balıklar Avrupa'ya gitti küçük balıklar bize geldi. Fiyatları navlun ücretlerinden dolayı bir fahiş oldu. Geçen sene ile bu sene arasında hem balıkların boyları küçüldü hem fiyatları tam yüzde 100 arttı. Bunun en büyük nedeni uçuşların olmamasından kaynaklı. Ayrıca kabuklu ithalatımız ve salyangoz ithalatımız daha açılmadı talep var, açılmasını bekliyoruz. Pandemiden kaynaklı şu anda kuş ithalatı hala açılmadı. Bundan dolayı da iç piyasadaki üretim az olduğu için iç piyasanın fiyatları artmaya başladı. Yerli üretici de fiyatları arttırdı ve fiyatlar bayağı yukarda fahiş fiyatlar olmaya başladı" dedi.

Evine kapanan akvaryum hobisine başladı

Yetkililere seslenen Erhan Maşa, "Ben buradan yetkililere diyorum ki biran önce kuş ithalatını inşallah açarlar. Derneğimiz de bunun dilekçesini verdi, sonucunu bekliyoruz. Yakın zamanda açılmasını bekliyoruz. Balık satışları şuan normal seviyede. İlk zamanda pandemiden dolayı insanlar evlerine çekildiğinde balıklara ilgi bayağı yoğun oldu. Çünkü evlerinde zaman ayırdığı için en iyi yapılması gereken hobi balıktı. Pandemiden dolayı ithalat kapanınca ve balık bulamayınca iç piyasada belli başlı balıklar var. Bunların da fiyatı artınca insanlar bu sefer yavaş yavaş balık hobilerinden düşmeye başladı. Şu anda orta seviyede diyebilirim. Ne yüksek ne alçak, orta düzeyde" diye konuştu.

Dolar kurundan fiyatlar yüzde 20 artacak

Balık ithalatı hakkında bilgiler veren Başer, "Balık ithalatımızı genelde Singapur Tayland ve Endonezya arada bir de Çekya'dan yapıyoruz. Fiyatlar daha da yükselecek. Dolar kuru farkından dolayı şu anda balık fiyatları yükseldi. Geçen ay ithalatçımın yanındaydım. 7 lirayı baz alarak ithalat gerçekleşti. Şuanda dolar 8 bandında olduğu için tekrardan fiyatlara güncelleme gelecek o yüzden fiyatlar da yüzde 15 yüzde 20 bandında artacaktır" şeklinde konuştu.

Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı
Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı
Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı
Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı
Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı
Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı
Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı

Koronavirüs, Türkiye, Temmuz, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi: Umarım herkes benim kadar üzgündür Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Uzman isim uyardı: Aspirin her koronavirüs hastası için uygun değil Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Starbucks'a koronavirüs darbesi: Net karı yüzde 51 düştü Starbucks'a koronavirüs darbesi: Net karı yüzde 51 düştü         
10:16
Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Dolar 8,34 ile rekor tazeledi         
10:07
Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi         
09:43
Ayakta yolcu taşırken yakalanan minibüs şoföründen polise; ''15 dakika önce ceza yedim, bu seferlik idare et Ayakta yolcu taşırken yakalanan minibüs şoföründen polise; ''15 dakika önce ceza yedim, bu seferlik idare et"         
09:25
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi         
03:27
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor         
20:51
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 10:43:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei