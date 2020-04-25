Korona virüs altın fiyatlarını yükseltti - Son Dakika
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Korona virüs altın fiyatlarını yükseltti

6 saat önce

Korona virüs altın fiyatlarını yükseltti Dünya ekonomilerinin çökmesi altın fiyatlarını yükseltti "Yatırım yapacaklar güvenli liman olan altını tercih etsin" Dünyada Korona virüs ile mücadele edilmesinin ardından ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılar altın fiyatlarını yükseltti.

Korona virüs altın fiyatlarını yükseltti

Dünya ekonomilerinin çökmesi altın fiyatlarını yükseltti

"Yatırım yapacaklar güvenli liman olan altını tercih etsin"

NEVŞEHİR - Dünyada Korona virüs ile mücadele edilmesinin ardından ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılar altın fiyatlarını yükseltti.

Tüm dünya korona virüs ile mücadele etmesinin ardından ülkelerde yaşanan ekonomik krizler sonrasında altın fiyatları yükselişe geçti. Nevşehir'de hizmet veren Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, korona virüs süreci uzadıkça altın fiyatlarında artış yaşanmasını beklediklerini söyledi. Uzer, "Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de sarraflar çalışma saatlerini kısıtladı.

Nevşehir'de ise sarraflar 11.00 ila 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ama altındaki yükseliş bu çalışma saatleri ile ya da altına olan ilgi ile alakalı değil. Tamamen dünya ekonomilerinin korona virüsten dolayı çökme noktasına gelmesi önümüzdeki günlerin belirsizlik altını yine güvenli liman haline getirdi. Dolayısıyla altın reel piyasada dolara karşı dünyadaki diğer yatırımlara karşı değer kazanmaya devam ediyor. Korona virüs sürdüğü sürece altında herhangi bir gerilemeyi ön görmüyoruz. Ancak hayat normalleşmeye başladıktan sonra ülke ekonomilerinin alacağı karar sonrasında altın kendine yön verecektir. Ancak şuan altının ons bazında bin 732 seviyelerinde kalması durumunda bin 800'e doğru hareket edeceğini gösteriyor. Burada eğer bu noktayı kıramazsa tekrar bin 680 seviyelerine onsta bir gerileme yaşatabilir. Bu da şuan 390 seviyelerinde olan altının tekrar belki 375 seviyesine çekebilir. Ancak 2020 yılında daha önce de söylediğim gibi altının güvenli liman olarak kalması ve yatırım aracı olarak tercih edilmesi sonucunda da yükselmesini bekliyoruz" dedi.

"Altında her düşüş değerlendirilmeli"

Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, altın alacakların endişeye kapılmadan her düşüşü altına yatırım yapacak şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi Uzer, "Gram altın şuan 390 seviyesinde ve 400 liraya çok şey kalmadı. Ama buralarda çok kalıcı olacağını tahmin etmiyoruz. Altının yine bir alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Tekrar 380 seviyelerine düşerek alım fırsatı verebilir. Altındaki düşüş sonrasında vatandaşlar tedirgin olmasınlar. Her düşüş bir alım fırsatı veriyor. Bu düşüşleri değerlendirsinler. Yatırımlarını altına yapsınlar" diye konuştu.

"Altını güvenilir esnaflarda alsınlar"

Nurullah Uzer altın alacakları uyarırken altını tanıdığınız, güvenilir kuyumculardan alın dedi. Uzer, "Altın alacaklar öncelikle güvendikleri, ticaret yaptıkları ve tanıdık esnaflardan alışveriş yapsınlar. Altın çok farklı bir yatırım. Bu yüzden kesinlikle güvendikleri yerlerden vatandaşlarımız altını alsınlar" diye konuştu.

Korona virüs altın fiyatlarını yükseltti

Nevşehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 04:24 Kaynak: İHA

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