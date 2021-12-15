Üye Girişi
Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı - Son Dakika

Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı

15.12.2021 12:27
Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide korona virüs vak'a oranını gösteren haftalık insidans haritasını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide korona virüs vak'a oranını gösteren haftalık insidans haritasını açıkladı. Bu sonuçlara göre, Çanakkale ilk 10 il arasında birinci çıktı.

Çanakkale'de 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı haftalık insidans haritasına göre, 472,53 olarak açıklandı. Bir önceki haftaya göre, yüzde 92,32'lik bir artış gösteren Çanakkale vak'a sayısı en çok artan 10 ilin arasından birinci oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "27 Kasım-3 Aralık arasında vak'a yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Çanakkale'nin işlek bölgelerinde bazı vatandaşların zaman zaman maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadıkları dikkatlerden kaçmadı.

(Utku Yaşar Cüce-İHA)

Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı
Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı
Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Çanakkale, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:14 Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
12:02 Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:41 Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
"Ekonomik OHAL" tartışmalarına Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Saçma sapan bir iddia "Ekonomik OHAL" tartışmalarına Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Saçma sapan bir iddia         
12:19
Moda'da iğrenç görüntü! Pantolonunu indirip kendisini uyaran adamın karısının üzerine idrarını yaptı Moda'da iğrenç görüntü! Pantolonunu indirip kendisini uyaran adamın karısının üzerine idrarını yaptı         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 12:32:28. #1.12#
SON DAKİKA: Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement