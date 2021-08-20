Korona virüs aşısı, hal esnafının ayağına getirildi - Son Dakika

Korona virüs aşısı, hal esnafının ayağına getirildi

- Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan günlük Covid-19 tablosunda yüzde 76,6 oranla mavi renkle düşük riskli iller arasında gösterilen Osmaniye'de sebze meyve toptancı halinde kurulan stantlarda hal esnafı ve vatandaşlara aşılama yapıldı

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan günlük Covid-19 tablosunda yüzde 76,6 oranla mavi renkle düşük riskli iller arasında gösterilen Osmaniye'de sebze meyve toptancı halinde kurulan stantlarda hal esnafı ve vatandaşlara aşılama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 130,16 oranla vakaların artmaya devam ettiği Osmaniye, Covid-19 tablosunda yüzde 76,6 aşılama oranıyla düşük riskli iller arasında yerini aldı. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kent genelinde kurulan mobil aşı stantlarında vatandaşlar aşılanmaya devam ederken Osmaniye Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Halinde kurulan mobil aşılama standında da hal esnafı ve vatandaşlara aşılama yapıldı. Korona virüs denetimleri kapsamında sebze halindeki aşılama çalışmalarına katılan Vali Erdinç Yılmaz, daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın ile birlikte esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerinde korona virüsün ciddi şeklide yayıldığını hatırlatan Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara aşı olmaları gerektiğini söyledi.

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 99'u aşı olmayan vatandaşlarımız"

Denetimlerinin ardından hal esnafının korona virüs tedbirlerine uyduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Hal esnafımız korona virüsle mücadelede başından beri tedbirleri hassasiyetle uyguladı. Şu süreçte korona virüs maalesef ciddi şekilde yayıldı. Bunu mutlaka aşağılara çekmemiz lazım. Bu nedenle tedbirleri asla elden bırakmamamız ve aşı olmayan vatandaşlarımızın mutlaka bir an evvel aşı olması gerekiyor. Şu anda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 99'u aşı olmayan vatandaşlarımız. Artık şu çok net anlaşılıyor ki aşı bu virüsten koruyor. Bu nedenle mutlaka vakit kaybetmeden aşı olmamız lazım. Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha tedbirlere hassasiyetle uymaları gerektiğini ve aşı olmayan vatandaşlarımızın da aşı olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.