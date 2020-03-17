Korona virüs aşısı için ilk test yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs aşısı için ilk test yapıldı - Son Dakika

Korona virüs aşısı için ilk test yapıldı

6 saat önce

ABD'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşı gönüllü olarak deneye katılan bir kadına uygulandı.

Korona virüs aşısı için ilk test yapıldı, System.String[]

ABD'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşı gönüllü olarak deneye katılan bir kadına uygulandı.


ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NIAID) yapılan açıklamada, korona virüsüne karşı geliştirilen aşı deneye katılan ilk gönüllüye ilk test uygulandı. Korona virüsüne karşı geliştirilen aşıyı test eden ilk çalışma Seattle'da bulunan Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirildi. Aşı 43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller'e uygulandı. Haller, "Herke kendisini çaresiz hissediyor. Bu benim için çocuklarım ve diğer insanlar için iyi bir şey yapabilmem adına kolay kolay ele geçirilemeyecek bir fırsat" ifadelerini kullandı.


Ulusal Sağlık Enstitülerinden (NIH) tarafından yapılan açıklamada, "Açık klinik çalışma, yaklaşık 6 hafta boyunca 18 ila 55 yaş arası 45 sağlıklı yetişkin gönüllünün katılımını içerecektir. İlk katılımcı deneysel aşı dozunu aldı" denildi.


Gönüllülerin aşının etkili ve güvenli olup olmadığını belirlemek için farklı aşamalardan geçmeleri gerekecek. ABD'li yetkililer, eğer her şey plana göre giderse, aşının bir veya bir buçuk yıl içinde hazır olacağını belirtiyor. Aşı NIH bilim adamları ve modern biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirildi. Salgınlara Karşı Hazırlık Koalisyonu (CEPI) ise testin uygulanması için fon sağladı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Seattle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
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