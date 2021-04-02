Korona virüs aşısı olan kabin ekibine 48 saat görev verilmeyecek - Son Dakika

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü korona virüs önlemlerini genişleterek yeni bir genelge yayımladı. Yeni önlemlere göre, korona virüs aşısı olan kabin ekiplerine aşılamadan sonraki 48 saat süreyle uçuş verilmeyecek.

Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan ve 31 Temmuz 2021 tarihine göre geçerli olacak olan bir genelge yayımlandı. Daha önce uçuş öncesi ve sonrası alınan tedbirlerinde yer aldığı genelgeye iki madde eklendi. Genelgede korona virüs tedbirlerine aykırı hareket edilmesi durumunda, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 27'nci ve 143'nca maddesini kapsayan idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

1 Nisan 2021 tarihli revize edilen Uçuş Operasyonları Kapsamında Covid-19 Tedbirlerini İçeren UOD-2020/3G Genelgesine göre, uçuş emniyetinin sağlanması için korona virüs aşısı yapılan uçuş ve kabin ekibine, aşılamadan sonraki 48 saat içerisinde yapılan aşıya bağlı olası yan etkilerinin gözlenebilmesi için herhangi bir uçuş verilmeyecek. Yapılan aşısının Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası aşı veya profelaksi süresince bu sertifikanın uçuş görevlerinde uçuş ekibinin yanında taşıması tavsiye edildi.

BELGELERİ KONTROL ETMEK HAVAYOLU ŞİRKETİNİN SORUMLUĞUNDA

Revize edilen genelgede yer alan diğer bir madde ise, yurt dışından havayoluyla ülkemize gelecek yolcuları ilgilendiriyor. Eklenen maddeye göre, yurt dışından havayoluyla Türkiye'ye gelen yolcuların uçuşları öncesinde son 72 saat içerisinde register.health.gov.tr adresinden 'Türkiye'ye Giriş Formu dolduracak. Yolcuların bu formu doldurup doldurmadığı ise uçuş öncesinde kontrolü mobil cihaz ekranı veya kağıt çıktısı üzerinden havayolu işletmeleri tarafından sağlanacak.

(İHA)