Son dakika... Aşı olmaya giderken kaza yapan sürücü yaralandı - Son Dakika

Aşı olmaya giderken kaza yapan sürücü yaralandı

SAMSUN - Samsun'da bir kadın kendine ve çocuklarına koronavirüs aşısı yaptırmak için hastaneye giderken geçirdiği kazada yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum içesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bor iki çocuğunu da yanına alarak evinden idaresindeki 38 DL 002 plakalı otomobiliyle koronavirüs aşısı yaptırmak için yola çıktı. Fatma Bor hastaneye giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.