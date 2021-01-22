Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı - Son Dakika

Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı

22.01.2021 10:20

Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "İç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün" Çin'den gelen korona virüs aşılarının sağlıkçıların vurulmasıyla kademeli...

Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:

"İç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün"

KAYSERİ - Çin'den gelen korona virüs aşılarının sağlıkçıların vurulmasıyla kademeli olarak başlanmasını değerlendiren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "İç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Erciyes'te, pandemi sürecinde en sönük sezon geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle hafta sonlarında tıklım tıklım dolan Erciyes'in dünyaca ünlü pistleri korona virüsle beraber boş kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'den gelen korona virüs aşısının sağlıkçılardan başlayarak kademeli olarak vurulmaya başlanması da, turizmcileri sevindirdi. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, aşıyı dört gözle beklediklerini söyledi. Cıngı, aşılanmaya başlanmasının hem Erciyes'e hem de diğer turizm beldelerine moral olacağını söyleyerek, "Covid pandemisiyle alakalı herkesin yaklaşık 1 yıldır 4 gözle beklediği gelişme bu virüse karşı aşının geliştirilmesi ve insanların aşılanarak hem kendilerini hem de etrafını bu hastalıktan korumasıydı. Uzun zaman oldu, hepimiz 4 gözle bekledik. Ülkemize de geldi ve denemeleri yapıldı. Artık sağlık çalışanlarında başlamak üzere halkımıza aşının yapılacağı müjdesini de duyduk. Bu hem bizlere hem de yerli ve yabancı turizme moral verecek, destek olacak bir uygulama. Çünkü zaten genel itibariyle alınan tedbirler çerçevesinde vakalarda ciddi düşüşler oldu. Hem ağır hasta sayısında hem günlük vaka sayısında hem de virüsten dolayı ölümlerde ülkemiz çok iyi bir noktaya geldi. Aşıda uygulanmaya başlayınca bu Erciyes'e ve diğer turizm beldelerine gelecek insanlara moral olacaktır. İşletmeciler ve otelciler içinde moral olacaktır. Zannediyorum ki, iç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün. Bunun yanında inşallah aşı biraz daha netice verdikten sonra özellikle Erciyes'i yabancı turizmde çok ciddi etkileyen PCR test gerekliliği de ortadan kalkarsa hem gönderen ülkeler açısından hem de ülkemiz açısından, hepimiz açısından bir doping etkisi oluşturacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı
Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı
Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı
Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı

Murat Cahid Cıngı, Koronavirüs, Erciyes, Turizm, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey? Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıkladı         
11:25
Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış         
11:07
Haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımını öngören yasal düzenleme Google'ı kızdırdı: Avustralya'ya hizmet vermeyi kesebiliriz Haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımını öngören yasal düzenleme Google'ı kızdırdı: Avustralya'ya hizmet vermeyi kesebiliriz         
10:52
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı         
10:49
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
10:47
8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı 8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı         
10:20
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
Gasp için gittikleri iş yerinde başarılı olamayınca esnafı 5 yerinden bıçakladılar Gasp için gittikleri iş yerinde başarılı olamayınca esnafı 5 yerinden bıçakladılar         
09:38
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Vaka sayıları binin altına düşerse yüksek ihtimalle okullar açılır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Vaka sayıları binin altına düşerse yüksek ihtimalle okullar açılır         
09:07
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
"Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" tehdidini affetmeyen Feyza Aktan, Özcan Deniz için uzaklaştırma kararı aldırdı         
07:37
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 11:38:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei