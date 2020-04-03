Korona virüs askıda ekmeğe ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ihtiyaç sahibi sayısındaki artış Bağcılar Belediyesinin 8 yıl önce hayata geçirdiği "askıda ekmek" uygulamasına ilgiyi arttırdı. Hayırseverlerin desteğiyle sepetteki günlük 5 bin olan ekmek sayısı 10 bine çıktı. Hayırseverlerin bıraktığı fazla paraların karşılığı ekmek olarak dijital ortamdaki ekmek sayacına ekleniyor.



Bağcılar Belediyesi, ilçede bulunan 90 fırında "askıda ekmek" uygulamasını gerçekleştirmeye devam ediyor. Özellikle Ramazan aylarında çok rağbet gören uygulamaya yeni tip korona virüs nedeniyle ilgi her geçen gün artıyor. İhtiyaç sahiplerine salgın sebebiyle işini kaybeden vatandaşlar da eklenince fırınlardaki askıda ekmek sepetleri önünde yoğunluk yaşanıyor. Yardıma gereksinim duyanların sayısının ani artışı Bağcılarlı hayırseverlerin de duyarlılığını arttırdı. İlçe sakinleri, hemşehrilerinin bu zor günlerinde yanlarında olmak için askıda ekmeğe destek vermeye başladı. Böylece günlük sepette 5 bin olan ekmek sayısı iki katına çıkarak 10 bine yükseldi.



Uygulama kapsamında 22 mahallede belirlenen fırınlara "Askıda Ekmek" yazılı sepet dağıtılıyor. İlçe sakinleri satın aldıkları ekmeklerden bir tanesini ihtiyaç sahipleri için sepetin içine bırakıyor. Gün içinde fırına uğrayan yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler sepetten istediği kadar ekmeği ücretsiz olarak alıyor. Bazı fırıncılar ise dijital sisteme geçti. Fırına gelen ve alışveriş yapan hayırseverlerin bıraktığı fazla paraların karşılığı ekmek olarak dijital ortamda bulunan ekmek sayacına ekleniyor. İhtiyacı olan kişiler numaratöre bakarak, ekmeklerden ihtiyacı kadar alıyor.



"Hayrı yapan da ekmeği alan da belli değil"



Toplum olarak yardımı çok sevdiğimizi belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Paylaşmaya, sosyal yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz günlerde atalarımızdan bize miras kalan askıda ekmeğe gösterilen alaka bizi fazlasıyla mutlu etti. Burada en güzel özellik şu; hayrı yapan da ekmeği kimin aldığı da belli değil. Bu projeye emek veren destek olan herkesten Allah razı olsun. Millet olarak biz bize yeteriz. Birlikte bu zor dönemleri de aşarak güzel günlere ulaşacağız" dedi.



"Virüsten sonra daha çok artış oldu"



Fırıncı Hasan Akbaba, "Halkımızın zaten buna ilgisi vardı. Belediyemiz de buraya sepetler bıraktı, bizler de camlara ilanlar asarak vatandaşlara duyurduk. İhtiyacı olan vatandaşlar da buradan gelip ihtiyaçları kadar alıyorlar. Virüsten sonra daha çok artış oldu. İnsanlar toplu paralar bırakıp, toplu ekmekler sunuyorlar halkımıza. Bizde numaratöre yazarak kaç ekmek olduğunu belirtiyoruz, buraya hepsini bırakamıyoruz hem virüsten dolayı hijyen açısından hem de suiistimal ediliyor" dedi. - İSTANBUL